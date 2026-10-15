Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.13 комментариев
Путин указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса
Президент Владимир Путин на форуме-съезде организации «Деловая Россия» обратил внимание на риски при привлечении зарубежного финансирования отечественными компаниями.
Путин пояснил, что работа с зарубежными источниками сопряжена с целым комплексом условий, включая жесткие требования к страховому покрытию и поставкам оборудования, передают «Вести».
«С этими иностранными источниками есть определенные проблемы», – сказал Путин.
Путин также добавил, что определенные трудности возникают и у самих иностранных инвесторов в условиях действующих западных санкций, особенно когда российская сторона вынужденно переводит активы под внешнее управление.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС.
В компании Nestle приняли к сведению передачу российских активов под такое управление.
В России утвердили механизм лишения ушедших иностранных инвесторов права выкупа активов.