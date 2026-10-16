Уровень воды в озере Иссык-Куль снизился на 14 метров

Жапаров: Уровень воды в озере Иссык-Куль за 170 лет снизился на 14 метров

Tекст: Мария Иванова

«Сегодня этот бесценный природный пресноводный резервуар переживает климатический стресс. За последние 170 лет уровень воды в озере сократился на 14 метров», – заявил Жапаров на саммите лидеров 17-й Конференции по биологическому разнообразию в Ереване.

По его словам, раньше в озеро впадала 101 река, а сегодня из-за таяния ледников в горах Тянь-Шаня – всего 30. Жапаров назвал это прямой угрозой биоразнообразию региона и его экономической стабильности, передает ТАСС.

Власти Киргизии, по словам президента, принимают все необходимые меры для сохранения Иссык-Куля, в том числе внедряют концепцию устойчивого развития экологической и экономической системы до 2030 года и очищают озеро от отходов и незаконных рыболовных сетей.

Жапаров подчеркнул, что потеря озера станет экологическим стихийным бедствием для всего региона. Для сохранения Иссык-Куля Киргизия начала работу по учреждению совместного целевого фонда под эгидой ООН и готова внести в него 10 млн долларов из государственного бюджета, призвав международные организации и страны-доноры поддержать инициативу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны России Андрей Белоусов проверил испытательную базу ВМФ на Иссык-Куле.

В прошлом году глава МИД Сергей Лавров заявил о желании отдохнуть на Иссык-Куле.