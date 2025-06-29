Лавров заявил о желании отдохнуть на озере Иссык-Куль

Tекст: Дарья Григоренко

«У нас всегда насыщенная повестка дня. Будем работать в этом прекрасном месте на озере Иссык-Куль, сожалея, что хотелось бы больше отдыхать», – отметил Лавров на встрече с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым, передает ТАСС.

Озеро Иссык-Куль расположено в северо-восточной части Киргизии. Его длина составляет почти 180 км, ширина варьируется от 40 до 60 км, максимальная глубина превышает 700 метров. Особенность озера в том, что в него впадает около 80 горных рек, однако ни одна из них не вытекает из Иссык-Куля.

Накануне Лавров прибыл в Киргизию для переговоров и участия в совещании ОДКБ. Лавров в ходе переговоров с Кулубаевым заявил, что Запад начинает осознавать, что не сможет добиться стратегического поражения России.