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Лавров прибыл в Киргизию для участия в совещании ОДКБ
Лавров прибыл в Киргизию для переговоров и участия в совещании ОДКБ
В ходе визита в Киргизию глава МИД России Сергей Лавров обсудит с руководством страны вопросы региональной безопасности и примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Киргизию, где проведет встречи с президентом Садыром Жапаровым и министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым, передает РИА «Новости».
В аэропорту его встречали замглавы МИД республики Алмаз Имангазиев и российский посол Сергей Вакунов.
В ходе визита особое внимание будет уделено вопросам региональной безопасности в Центральной Азии и противодействию угрозам со стороны международных экстремистских организаций, а также обсуждению попыток дестабилизации региона. На переговорах также рассмотрят расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, где главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по международной и региональной ситуации и обсудят подготовку к сессии Совета коллективной безопасности, которая должна пройти в четвертом квартале 2025 года.