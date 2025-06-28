Лавров прибыл в Киргизию для участия в совещании ОДКБ

Лавров прибыл в Киргизию для переговоров и участия в совещании ОДКБ

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Киргизию, где проведет встречи с президентом Садыром Жапаровым и министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым, передает РИА «Новости».

В аэропорту его встречали замглавы МИД республики Алмаз Имангазиев и российский посол Сергей Вакунов.

В ходе визита особое внимание будет уделено вопросам региональной безопасности в Центральной Азии и противодействию угрозам со стороны международных экстремистских организаций, а также обсуждению попыток дестабилизации региона. На переговорах также рассмотрят расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ, где главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по международной и региональной ситуации и обсудят подготовку к сессии Совета коллективной безопасности, которая должна пройти в четвертом квартале 2025 года.

