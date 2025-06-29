Tекст: Дарья Григоренко

Лавров подчеркнул: «Никогда у Запада это не получалось и не получится в этот раз. Они, наверное, об этом начинают догадываться», передает РИА «Новости».

Министр отметил особую значимость тесных связей между Россией и Киргизией в нынешней «радикально изменившейся международной ситуации», когда, по его словам, коллективный Запад пытается использовать «нацистский режим в Киеве» против России. Он также заявил, что несмотря на введенные санкции и давление, уровень торговли между странами только растет, а сотрудничество развивается в гуманитарной, образовательной сферах и на международных площадках.

Лавров отдельно отметил эффективное председательство Киргизии в ОДКБ и сообщил, что Москва поддерживает приоритеты Бишкека, активно помогая их реализовать. По словам главы МИД, отношения двух стран строятся на принципах равенства, уважения и взаимной выгоды, а при решении даже самых сложных вопросов всегда учитываются интересы обеих сторон, что соответствует статусу союзников и стратегических партнеров.

Накануне Лавров прибыл в Киргизию для переговоров и участия в совещании ОДКБ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад на протяжении долгого времени игнорировал обеспокоенность России по вопросам безопасности, и теперь «игра в одни ворота закончилась». Кроме того, президент России во время визита в Минск заявил, что Запад сначала поддержал госпереворот на Украине, а затем обвинил Россию в агрессии.