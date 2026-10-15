Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.3 комментария
Путин поручил проработать создание экосистемы длинных денег
Президент России Владимир Путин поручил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и правительству проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций.
Президент Владимир Путин в ходе форума-съезда общероссийской общественной организации «Деловая Россия» поручил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной и правительству страны проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций, передает РИА «Новости».
«Надо продумать каждый шаг по этому направлению. Я бы попросил Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, она тоже у нас на связи, сказать, что думает по этому поводу. Разумеется, просил бы и правительство, и Центральный банк в целом поддержать эти идеи», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл.
В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.
Ранее Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.