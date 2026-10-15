Путин поручил проработать создание экосистемы длинных денег

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин в ходе форума-съезда общероссийской общественной организации «Деловая Россия» поручил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной и правительству страны проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций, передает РИА «Новости».

«Надо продумать каждый шаг по этому направлению. Я бы попросил Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, она тоже у нас на связи, сказать, что думает по этому поводу. Разумеется, просил бы и правительство, и Центральный банк в целом поддержать эти идеи», – сказал Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл.

В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

Ранее Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.