В ООН спрогнозировали мировой дефицит сахара

Tекст: Валерия Городецкая

Причиной станет сокращение мирового производства на 7,1 млн тонн, или на 3,9%, по сравнению с прошлым годом – до 175,6 млн тонн, передает РИА «Новости». Спад связан с уменьшением производства основными экспортерами – Бразилией и Индией из-за засушливой погоды.

«Ожидается, что международные рынки сахара столкнутся с дефицитом производства в размере 2,2 млн тонн в 2024-2025 году», – отмечает ФАО. Рост производства сахара в Таиланде, Китае и в ЕС не сможет компенсировать спад у бразильских и индийских производителей.

В то же время мировое потребление сахара в текущем сезоне, согласно прогнозу организации, возрастет лишь на 1% и достигнет 177,8 млн тонн. Такой рост оказался ниже предыдущих ожиданий, что аналитики связывают с замедлением мировой экономической активности в 2025 году. Это, по прогнозу ФАО, может ограничить динамику потребления, особенно в пищевой промышленности и производстве напитков.

В результате ожидается, что объем международного экспорта сахара сократится на 6% и составит 63,3 млн тонн.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о пятикратном превышении норм потребления сахара в России.