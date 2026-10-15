Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.4 комментария
Путин заявил о необходимости поддержки аграриев
Государству предстоит еще многое сделать для поддержки сельхозпроизводителей, заявил президент Владимир Путин на форуме-съезде «Деловой России».
«Мы еще в долгу перед сельхозпроизводителями. Мы еще многое должны сделать для их поддержки», – цитирует Путина РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Владимир Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником.
Ранее депутат Госдумы Владимир Плотников отметил, что народная программа «Единой России» усилила поддержку фермеров.