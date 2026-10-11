Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником, отметив стабильную работу АПК в непростое время санкционного давления и высокие урожаи зерновых.
Путин адресовал особые слова благодарности труженикам села, которые в ежедневном напряжённом режиме, зачастую без отдыха, боролись за урожай.
«Сердечное спасибо всем, кто трудится в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях. Благодаря вашей энергии и преданности своему делу Россия прочно удерживает позиции одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. Даже в непростых текущих условиях отечественный АПК работает устойчиво и стабильно. Вы выполняете свои задачи на совесть, с полной самоотдачей, надёжно гарантируете продовольственную безопасность страны», – сказал президент в видеообращении, представленном на сайте Кремля.
Путин сообщил, что в текущем году ожидается достойный урожай зерновых, превышающий 100 млн тонн, производство мяса, молока и яиц также находится на высоком уровне.
Несмотря на санкции, инфраструктурные барьеры и рост издержек, отечественный агропромышленный комплекс России работает стабильно, удерживая позиции одного из ведущих производителей в мире.
Российский лидер пообещал, что государство продолжит оказывать системную поддержку аграриям, помогая решать вопросы с топливом, логистикой и семенами.
Ключевыми приоритетами он назвал укрепление технологических возможностей отрасли, внедрение современной техники и подготовку квалифицированных кадров. Особое внимание государство уделит обустройству сельских территорий, строительству жилья и социальной инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Золотая осень» представили главные достижения АПК России. Мишустин гарантировал бесперебойное снабжение России продовольствием, а также вручил госнаграды работникам АПК.