Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником

Tекст: Катерина Туманова

Путин адресовал особые слова благодарности труженикам села, которые в ежедневном напряжённом режиме, зачастую без отдыха, боролись за урожай.

«Сердечное спасибо всем, кто трудится в сельском хозяйстве и на перерабатывающих предприятиях. Благодаря вашей энергии и преданности своему делу Россия прочно удерживает позиции одного из ведущих производителей аграрной продукции в мире. Даже в непростых текущих условиях отечественный АПК работает устойчиво и стабильно. Вы выполняете свои задачи на совесть, с полной самоотдачей, надёжно гарантируете продовольственную безопасность страны», – сказал президент в видеообращении, представленном на сайте Кремля.

Путин сообщил, что в текущем году ожидается достойный урожай зерновых, превышающий 100 млн тонн, производство мяса, молока и яиц также находится на высоком уровне.

Несмотря на санкции, инфраструктурные барьеры и рост издержек, отечественный агропромышленный комплекс России работает стабильно, удерживая позиции одного из ведущих производителей в мире.

Российский лидер пообещал, что государство продолжит оказывать системную поддержку аграриям, помогая решать вопросы с топливом, логистикой и семенами.

Ключевыми приоритетами он назвал укрепление технологических возможностей отрасли, внедрение современной техники и подготовку квалифицированных кадров. Особое внимание государство уделит обустройству сельских территорий, строительству жилья и социальной инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Золотая осень» представили главные достижения АПК России. Мишустин гарантировал бесперебойное снабжение России продовольствием, а также вручил госнаграды работникам АПК.