Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Мишустин гарантировал бесперебойное снабжение России продовольствием
Мишустин заявил о выполнении Доктрины продовольственной безопасности
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что внутренний рынок страны будет без перебоев обеспечен продовольствием, а показатель самообеспеченности семенами достиг почти 70%.
Глава правительства выступил на пленарном заседании XXVIII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2026», где рассказал об успехах отечественного аграрного сектора, передает РИА «Новости».
«Активно растет применение отечественных семян именно тех культур, по которым ранее была высокая зависимость от зарубежной селекции. Это подсолнечник, рапс, сахарная свекла, а также соя и кукуруза. В целом показатель самообеспеченности семенами составляет почти 70%», – сказал Мишустин.
По его словам, на базе Тимирязевского геномного центра создана специальная платформа, сокращающая сроки вывода на рынок новых сортов и гибридов до двух-трех лет. Премьер добавил, что Доктрина продовольственной безопасности выполняется последовательно, снабжение внутреннего рынка в 2026 году будет обеспечено без перебоев. Кроме того, в отрасли участилось заключение договоров страхования, что позволяет агропредприятиям эффективно снижать риски.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мишустин вручил госнаграды работникам АПК.
В понедельник Минсельхоз спрогнозировал урожай пшеницы в России на прошлогоднем уровне.
В прошлом месяце ведомство опровергло слухи о проблемах с экспортом российского зерна.