Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.4 комментария
Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ
FT: Зеленский заявил о возобновлении атак на российские НПЗ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска продолжат атаковать нефтеперерабатывающие заводы России после короткой паузы.
Киев планирует продолжить нанесение ударов по нефтяной инфраструктуре России. «Запрет снят. Мы закончили», – заявил Зеленский, пишет Reuters со ссылкой на Financial Times.
Президент Украины раскритиковал стремление Вашингтона заключать сделки с Москвой. Накануне президент США Дональд Трамп осудил украинские атаки на энергетические объекты и объявил о соглашении с Россией о поставках дизельного топлива для снижения цен, выросших после начала конфликта США и Израиля с Ираном. В ответ Киев приостанавливал удары на два дня.
Зеленский пожаловался, что во время паузы украинские военные остались без американских систем раннего предупреждения о ракетных пусках, а скорость работы спутниковой связи Starlink была снижена. По его словам, американские чиновники угрожали заблокировать передачу разведданных, если удары по энергетике не прекратятся. Изначально снижение скорости объяснили техническим сбоем, однако украинский лидер подчеркнул, что отключение было преднамеренным.
Отказаться от ударов по российским объектам Украина готова только в том случае, если взамен получит больше американских систем противоракетной обороны Patriot, что является минимальным приемлемым условием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Дональд Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине. В понедельник Вашингтон потребовал от Киева не вредить американским потребителям. В воскресенье Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ.