Tекст: Игорь Иножарский

Изображение четырех самураев появилось на стене плотины Мацудагава в районе Мацуда префектуры Тотиги, пишет Asahi. Стена высотой 56 метров и шириной 228 метров стала холстом для немецкого художника Клауса Даувена, задумавшего работу к 30-летию гидротехнического сооружения.

Профессиональные клинеры из штаб-квартиры Karcher в Германии смывали аппаратами высокого давления грязь и мох, копившиеся на стене годами, и использовали только воду. Контраст между очищенными и нетронутыми участками и образовал фигуры воинов.

Работа появилась в апреле этого года, а исчезнуть ей предстоит примерно через два года. Верхняя часть плотины обычно закрыта для посещения, но рассмотреть самураев можно со смотровой площадки или с земли ниже по течению, где есть парк и кемпинг.

Строительство плотины Мацудагава началось в 1985 финансовом году и завершилось в 1996 году. В 2008 году Karcher сама предложила префектуре нанести на плотину изображение азалий. Теперь сооружение попало в серию коллекционных «плотинных карточек»: обычная и юбилейная версии с самураями выдаются в разных местах.

79-летний житель города Ота в префектуре Гумма, проводящий у плотины пять дней в неделю, рассказал, что здесь можно почувствовать все четыре сезона, и особенно советует приезжать весной, в сезон цветения сакуры.

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