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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

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    15 октября 2026, 18:13 • Новости дня

    Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на съезде «Деловой России» заявил, что при инвестировании средств и пенсионных накоплений граждан необходимо проявлять аккуратность и обеспечить их надежную защиту.

    Средства и пенсионные накопления граждан должны быть надежно защищены при инвестировании, заявил президент Владимир Путин. Глава государства указал на необходимость бережного отношения к сбережениям населения при их вложении в различные проекты, отмечает РИА «Новости».

    «Что касается привлечения частных денег, безусловно, мы же смотрим, как экономики других стран развиваются и какое значение имеет привлечение, создание фондов развития, фондов роста, привлечения частных денег, привлечения различных корпоративных, пенсионных фондов и т. д. Но здесь, конечно, нужно быть очень аккуратными, и это правильно», – заявил Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл.

    Он также попросил бизнес из Донбасса и Новороссии задавать вопросы без стеснения.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    15 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил о необходимости запустить новый инвестиционный цикл и увеличить вложения в инновационные и другие проекты.

    Президент Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» призвал запустить новый инвестиционный цикл и нарастить объемы вложений в инновационные и другие проекты.

    «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – заявил Путин на встрече, приуроченной к 25-летию организации.

    По словам Путина, главная, ведущая роль в этой работе принадлежит бизнесу, опирается на его заинтересованность в перспективных проектах, в создании современных рабочих мест в городах и поселках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инвестиции в России остались на уровне исторических максимумов.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

    Ранее Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    15 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Верховный суд лишил юристов гонорара в 1,8 млрд рублей по делу банка «Югра»

    Tекст: Вера Басилая

    Судья Верховного суда России Сергей Самуйлов отказался пересматривать решение об отмене выплаты Агентством по страхованию вкладов гонорара в размере 1,8 млрд рублей юридической компании «Юрэнергоконсалт» за дела банка «Югра».

    Верховный суд решил не передавать кассационную жалобу компании «Юрэнергоконсалт» для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам, передает РИА «Новости».

    Договор между компанией и Агентством по страхованию вкладов (АСВ), которое выступает конкурсным управляющим банком «Югра», был заключен в 2019 году. Юристы должны были работать над возвратом проблемных активов. Оплата состояла из 6,8 млн рублей в месяц и 10% от возвращенных в конкурсную массу средств.

    Позже «Юрэнергоконсалт» выставил счет на 1,8 млрд рублей. В АСВ отказались его оплачивать, пояснив, что возвращение 17,8 млрд рублей не является результатом работы нанятых юристов, так как процессы инициировали еще до их привлечения.

    Арбитражный суд Москвы и апелляционная инстанция встали на сторону юристов, однако в июне арбитражный суд Московского округа отменил это решение. Банк «Югра» был признан банкротом в сентябре 2018 года, тогда Банк России оценивал нехватку капитала в 160,9 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Верховный суд запретил необоснованно затягивать процедуры банкротства граждан.

    В июле суд назвал виновных в банкротстве банка «Югра».

    В апреле Верховный суд оставил в силе ответственность по долгам банка «Стратегия».

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    15 октября 2026, 12:51 • Новости дня
    Депутаты настояли на двойной индексации пенсий в 2027 году

    «Единая Россия» настояла на двукратной индексации страховых пенсий в 2027 году

    В 2027 году индексация страховых пенсий пройдет дважды: 1 февраля по уровню инфляции и 1 апреля в качестве доиндексации на 3,3%, сообщила первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

    «Для более чем 40 млн получателей страховых пенсий предусмотрена индексация. В этот раз «Единая Россия» настаивает на индексации дважды пенсии», – заявила Бессараб, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что 1 февраля фиксированная выплата к страховой пенсии и индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) увеличатся на 6,8 балла, что приведет к росту пенсий по старости в среднем более чем на 2,5 тыс. рублей. К концу 2027 года их размер достигнет почти 30 тыс. рублей.

    Вторая индексация, намеченная на 1 апреля, связана с увеличением доходов Пенсионного фонда на фоне роста заработных плат в стране. По словам депутата, ИПК будут увеличены еще на 3,3%. Кроме того, в этот же день повысят пенсии для более чем 3,5 млн получателей социальных пенсий, доведя их до уровня не ниже прожиточного минимума пенсионера.

    Бессараб подчеркнула, что государство выполнит все социальные обязательства в полном объеме и в срок, несмотря на санкционное давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр финансов Антон Силуанов объяснил причины двойной индексации пенсий.

    До того вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году.

    Также был опубликован график выплат пенсий и пособий по регионам.

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    15 октября 2026, 05:26 • Новости дня
    Экономист: Часть российских пенсионеров получит в декабре двойную выплату

    Экономист Балынин: Часть пенсионеров получит в декабре двойную выплату

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В декабре некоторые российские пенсионеры смогут получить сразу две страховые пенсии – за декабрь и досрочно за январь, сообщил доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

    Двойная выплата ждет граждан, чей день получения пенсии выпадает на первые числа месяца, пишет ТАСС.

    «При совпадении дня выплаты с выходным/праздничным днем, в декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 10 дней месяца, получат две выплаты: а) в начале декабря – страховую пенсию за декабрь; б) в конце декабря – страховую пенсию за январь», – пояснил Балынин.

    Досрочное начисление связано с длинными новогодними выходными, которые продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

    Писать заявление для получения январской пенсии в декабре не потребуется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Социальный фонд объявил о досрочной выплате пенсий из-за Дня народного единства.

    В августе стало известно, что средняя пенсия неработающих пенсионеров выросла на 2 тыс. рублей.

    В июле эксперты раскрыли способ работающих пенсионеров увеличить пенсионный капитал.

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    15 октября 2026, 08:43 • Новости дня
    Части российских пенсионеров назначили прибавку в ноябре

    Отдельным категориям пенсионеров утвердили ноябрьскую прибавку к выплатам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ноябре текущего года некоторые категории граждан получат автоматическую прибавку к пенсии без необходимости подавать заявления в профильные ведомства.

    Для отдельных категорий российских пенсионеров в ноябре предусмотрен персональный беззаявительный перерасчет выплат, при этом о всеобщей индексации речь не идет, передает RT.

    Автоматический характер предстоящего повышения означает, что гражданам не потребуется лично обращаться в государственные инстанции для получения прибавки.

    Социальный фонд России уже располагает всей необходимой информацией о получателях и произведет соответствующий перерасчет полностью самостоятельно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Социальный фонд объявил о досрочной выплате пенсий из-за Дня народного единства.

    В понедельник глава Минфина Антон Силуанов объяснил причины двойной индексации пенсий.

    Глава Минцифры Максут Шадаев объявил о повышении комиссии «Почте России» за доставку выплат.

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    15 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    American Conservative: Сделка Путина и Трампа стала ударом по Зеленскому

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Дизельная сделка» президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала сильным ударом по главе киевского режима Владимиру Зеленскому на фоне резкого падения его популярности на родине.

    Соглашение между Москвой и Вашингтоном усугубляет проблемы Владимира Зеленского, вынуждая его выбирать между подчинением требованию США о прекращении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и риском дальнейшего обострения отношений, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал American Conservative.

    Как отмечается в публикации, на данный момент глава киевского режима предпочитает не отказываться от атак на российские объекты инфраструктуры. При этом «дизельная сделка» имеет особое значение из-за резкого падения популярности Зеленского на Украине. Уровень доверия к нему и желание граждан видеть его главой государства после завершения конфликта стремительно снижаются, а результаты опросов показывают вероятность его поражения на следующих выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский вывел Дональда Трампа из себя отказом прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Ранее Москва и Вашингтон выдали главе киевского режима «черную метку». В тот же день он официально отказался прекращать атаки на объекты российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

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    15 октября 2026, 17:53 • Новости дня
    Путин заявил о прочной связи отечественного бизнеса с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские предприниматели своим трудом подтверждают, что связывают будущее с Россией и ростом благосостояния ее граждан, заявил президент Владимир Путин в своем выступлении на форуме-съезде «Деловой России».

    «Наши предприниматели каждодневным напряженным трудом доказывают, что их знания, умения, интересы и планы прочно связаны с Россией, с ростом благополучия наших граждан. И очень важно, что мы вместе работаем над воплощением в жизнь очевидной, проверенной историей формулы: «Сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России».

    Глава государства призвал запустить в стране новый инвестиционный цикл.

    В понедельник президент заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса.

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    15 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Путин назначил Белова новым послом России в Парагвае

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин своим указом назначил Дмитрия Белова новым чрезвычайным и полномочным послом в Парагвае, освободив от этой должности Александра Писарева.

    Глава государства подписал указ о назначении Дмитрия Белова чрезвычайным и полномочным послом в Парагвае. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Другим указом президент освободил от этих обязанностей Александра Писарева. Он представлял дипломатические интересы России в латиноамериканской республике до нынешнего назначения Белова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии спешки с назначением послов в Британии и Франции.

    В феврале посол России в Канаде назвал эту страну «бумажным белым медведем».

    Занимавший тогда должность посла в Парагвае Александр Писарев сообщил об интересе республики к российской вакцине от рака.

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    15 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в укреплении роли частного бизнеса в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Инициативы российских предпринимателей будут способствовать укреплению позиций частного бизнеса в отечественной экономике, заявил президент России Владимир Путин на съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

    «Уверен, вы и дальше будете действовать с той же энергией и отдачей и своими инициативами, решениями будете подтверждать высокий общественный авторитет предпринимательства, его созидательного, творческого труда, укреплять роль и значение частного бизнеса в отечественной экономике», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Ранее в четверг Путин на встрече с членами «Деловой России» заявил о необходимости запустить новый инвестиционный цикл и увеличить вложения в инновационные и другие проекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Путин заявил о системном формировании в России цифрового контура экономики. А в понедельник глава государства указал на важность спокойствия и безопасности отечественного бизнеса.

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    15 октября 2026, 13:04 • Новости дня
    Песков анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России»

    Кремль анонсировал выступление Путина на съезде «Деловой России»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в четверг примет участие в форуме-съезде организации «Деловая Россия» из ситуационного центра Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Из ситуационного центра Кремля он сегодня примет участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия», одного из крупнейших бизнес-объединений нашей страны, объединяющего, действительно, лидеров экономики в самых различных отраслях», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента указал на насыщенную повестку российского бизнеса и отметил, что накопилось много конкретных предложений по развитию и новым инвестиционным циклам. По его словам, на съезде Путин выступит со вступительным словом, также запланированы выступления представителей среднего и крупного бизнеса.

    Песков добавил, что другие рабочие встречи и совещания с участием президента в четверг будут непубличными.

    В понедельник Путин пообещал посетить юбилейный форум «Деловой России».

    В марте глава государства объявил об утверждении национальной модели целевых условий ведения бизнеса.

    Президент назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках.

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    15 октября 2026, 18:00 • Новости дня
    Путин связал уверенность в будущем России с развитием науки и технологий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Превращение России в высокоразвитую научную и технологическую державу укрепит ее уверенность в будущем. Об этом заявил президент Владимир Путин на форуме-съезде «Деловой России».

    Уверенность страны в будущем напрямую зависит от скорости ее становления как научной и высокотехнологичной державы, пишет РИА «Новости».

    «Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, в каком мире мы живем, и чем быстрее мы будем высокоразвитой научной, высокотехнологичной державой, тем больше у нас будет уверенности в себе на ближайшую и на более отдаленную историческую перспективу», – подчеркнул глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил об активном внедрении сервисов искусственного интеллекта в России.

    В этот же день он назвал вопрос цифровой безопасности особенно важным для развития страны.

    В начале месяца глава государства отметил невозможность достижения технологического суверенитета без учителей.

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    15 октября 2026, 17:55 • Новости дня
    Путин: Российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию
    Путин: Российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на форуме-съезде организации «Деловая Россия» заявил, что отечественный бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию в нынешнее непростое время.

    Президент Владимир Путин назвал российский бизнес деятельной частью гражданского общества. Глава государства выступил по видеосвязи на форуме-съезде организации «Деловая Россия», где высоко оценил роль отечественных компаний и предпринимателей, передает ТАСС.

    «В нынешнее объективно непростое время российский бизнес демонстрирует ответственную гражданскую позицию, желание вносить свой вклад в качество жизни граждан России. В этом смысле отечественный предпринимательский класс стал деятельной, активной частью российского гражданского общества», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал запустить в стране новый инвестиционный цикл. Также президент выразил уверенность, что отечественные предприниматели своими решениями укрепят значение частного бизнеса в экономике страны.

    А в понедельник Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса.

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    15 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поручил проработать создание экосистемы длинных денег

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной и правительству проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций.

    Президент Владимир Путин в ходе форума-съезда общероссийской общественной организации «Деловая Россия» поручил председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной и правительству страны проработать идеи по созданию экосистемы длинных денег для инвестиций, передает РИА «Новости».

    «Надо продумать каждый шаг по этому направлению. Я бы попросил Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину, она тоже у нас на связи, сказать, что думает по этому поводу. Разумеется, просил бы и правительство, и Центральный банк в целом поддержать эти идеи», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

    Ранее Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

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    15 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Путин предложил обсудить вопросы бизнеса Донбасса и Новороссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с «Деловой Россией» предложил предпринимателям из воссоединенных регионов открыто задавать вопросы и высказывать пожелания, связанные с работой в непростых условиях.

    «Деловая Россия» отстаивает интересы бизнеса почти во всех субъектах страны, напомнил глава государства. В видеоконференции участвуют и коллеги из исторических территорий Донбасса и Новороссии, сообщает ТАСС.

    «Если, уважаемые коллеги, у вас будут какие-то вопросы или пожелания, связанные со спецификой вашей работы в непростых пока условиях, – пожалуйста, не стесняясь, спокойно задавайте их, мы постараемся с коллегами на это отреагировать», – сказал Путин.

    Президент добавил, что под коллегами он подразумевает представителей администрации президента и правительства, которые также присутствуют на встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин призвал запустить в России новый инвестиционный цикл.

    В понедельник глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат.

    В тот же день президент заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

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    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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