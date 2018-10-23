Как совместить защиту прав соотечественников и привлечение мигрантов

Россия будет решительно защищать права соотечественников за рубежом, и нам важно, чтобы они не теряли своих корней и русскости. Будем предоставлять убежище тем, кого преследуют, и облегчим условия получения российского гражданства тем, кто хочет переехать в Россию из-за рубежа. Об этом говорил в среду на Всемирном конгрессе российских соотечественников Владимир Путин.

Проблема соотечественников и проблема миграции являются одними из ключевых для России. При этом некоторые хотят их развести, а другие, напротив, поставить между ними знак равенства. Но и то и другое невозможно.

Да, русские являются едва ли не крупнейшим разделенным народом в мире – за рубежом проживают десятки миллионов русских, большинство из которых приходится на Украину, в которой власти пытаются проводить политику дерусификации и навязывания искусственного украинства. Да, у нас ощущается серьезная нехватка трудовых ресурсов – и в среднесрочной перспективе, пока мы не сделаем нормой семью минимум с тремя детьми, нужда в людях будет только нарастать. Но смешивать в одну кучу вопрос соотечественников и мигрантов неправильно и даже опасно.

Мы должны соблюдать баланс между привлечением русского и русскоязычного населения в Россию и сохранением русского мира в его исторических границах, в странах бывшего СССР. Если бы все русские уехали из Украины, на кого осталась бы там русская земля? Если бы все русские уехали из Прибалтики, где они жили столетиями, или из Северного Казахстана, который столетия назад они же и осваивали, это было бы предательством по отношению и к нашим предкам, и к нашему будущему. Сегодняшняя Российская Федерация должна всеми силами и средствами защищать интересы соотечественников за своими границами и принимать тех из них, кто готов вернуться, и тех, кого преследуют за русскость.

Об этом и говорил Владимир Путин на Всемирном конгрессе российских соотечественников:

«Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы молодые соотечественники, проживающие за рубежом, не теряли своих корней, своей русскости, если можно так сказать, не ограничивали связи с Родиной...

Ситуация в мире непростая. Усиливаются напряженность и непредсказуемость.

В ход идут и русофобия, и, к сожалению, другие формы крайнего, агрессивного национализма.

На Украине и в странах Балтии переписывается история, ведется борьба с памятниками и с русским языком, а людей там запугивают, просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается.

...Мы будем решительно защищать ваши права и интересы. Использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы, продолжим содействовать фонду поддержки и защиты прав соотечественников...

Однако скажу прямо, обстоятельства могут складываться по-разному, поэтому мы будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства или о постоянном жительстве в России. А тем, кого беззаконно преследуют, кому угрожает опасность, будем делать все для того, чтобы обеспечить их защиту и предоставить убежище».

Об этом же идет речь и в новой концепции миграционной политики.

Нам нужны, конечно, не только русские мигранты – но и русскоязычные, все те, кто «способен органично включиться в системы позитивных социальных связей и стать полноправным членом российского общества». То есть те, кто готов стать гражданином России и принять правила нашего общежития. Потому что одной из целей миграционной политики названо решение задач «в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода».

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То есть никакого разбавления, размывания нашей цивилизационной идентичности за счет миграции происходить не должно: мы видим, какие проблемы это создает в странах Запада.

Отдельно говорится в концепции и о трудовых мигрантах – то есть тех, кто не будет получать гражданство России, но кто хочет работать в нашей стране. Если России это выгодно, если мы тем самым решаем проблему трудовых ресурсов, то контролируемая трудовая миграция вполне допустима. Тем более что концепция устанавливает и к ним совершенно конкретные требования:

«Сохранять открытость РФ для тех иностранных граждан, которые не связывают с ней свое будущее и будущее своих детей и не намерены полностью интегрироваться в российское общество, но рассматривают Россию как страну с благоприятными условиями для удовлетворения своих экономических, социальных и культурных потребностей, соблюдают требования законодательства РФ, бережно относятся к ее окружающей среде и природным ресурсам, материальным и культурным ценностям, уважают многообразие религиозных и этнокультурных укладов жизни российского населения».

Понятно, что зафиксировать такие правильные принципы в отношении тех же гастарбайтеров на бумаге гораздо проще, чем добиться их соблюдения. Но важна и декларация намерений – а следить за правильностью их выполнения должны будут как власти, так и общество. Как и за тем, чтобы действительно были созданы «более комфортные условия для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа» и вообще созданы наконец-то «четкие правила въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства».

Об этом тоже говорил сегодня Путин, честно признавший, что «многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как она работает на практике».

России очень нужен прирост населения – в том числе и за счет мигрантов, если эти мигранты принадлежат к русскому миру или хотят стать частью большой «российской политической нации». Но Россия не только самая большая страна в мире, она еще и несет ответственность за миллионы соотечественников во всем мире. И может и должна принимать у себя тех из них, кто решил вернуться на родину предков или не может больше жить в русофобской среде, мягко или жестко заставляющей отказываться от своей русскости. Но не в меньшей степени Россия должна защищать права и интересы своих соотечественников во всем мире – не только ради них самих, но и ради самой себя, ради того, чтобы оставаться Россией.