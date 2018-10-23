Как совместить защиту прав соотечественников и привлечение мигрантов

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31 октября, среда  |  Последнее обновление — 22:10  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Что выдает сотрудника российских спецслужб

Даже в фильме «Красный воробей» утечки сведений не раз ставили героев на грань провала, а то и вовсе гибелиФото: «Красный воробей»/20th Century Fox
В ФСБ всерьез обеспокоились утечками персональных данных из различных служебных учетов. Произошло это после появления в СМИ из-за скандала вокруг дела Скрипалей расследований, якобы содержащих сведения о «сотрудниках ГРУ». Однако проблема тут не только в самих утечках, а еще и в том, как российские спецслужбы ведут работу по зашифровке своих сотрудников. В чем тут могут быть пробелы?  Подробности...
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Почему космическая отрасль погрязла в халтуре

Авария «Союза» стала, к сожалению, закономерным следствием развала космической отраслиФото: кадр из видео
В среду, как ожидается, госкомиссия расскажет о причинах недавней аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ». О том, что происходит сегодня в российской космической отрасли, почему катастрофически упала культура производства, какие чудовищные ошибки совершают инженеры и техники и какую нищенскую получают зарплату, газете ВЗГЛЯД рассказали сотрудники космических предприятий. Подробности...
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Уникальные месторождения сделают из Украины новую Африку

Республика Конго, добыча кобальта. Видимо, так видит украинский министр будущее своего народаФото: Kenny-Katombe Butunka/Reuters
Очередной безумный прожект озвучен украинскими властями – по мнению одного из крупных чиновников, у Украины есть возможность стать «мировым центром» производства электромобилей. И надо признать, что некоторые предпосылки для этого действительно есть. Однако на самом деле при реализации такого сценария Украину ждет скорее судьба не европейской, а африканской страны – Конго. Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как выстрелить питчингами и коливингами из пушки в сторону Запада

Дмитрий Ольшанский, публицист
Пишет одна хорошая девушка в квартирном сообществе: «Решили при выезде сделать профессиональный клининг за мой счет». Да почему же, тысяча чертей, клининг? Почему не «уборка»? Это, милые мои, катастрофа. Подробности...

Кто громче всех кричит слово на букву «х»

Кирилл Бенедиктов, российский писатель-фантаст, историк, политолог
Те же самые люди, которые гневно осуждали Слуцкого, набрали в рот воды, когда выяснилось, что их соратник по борьбе с «кровавым режимом» хватал за попу жену сотрудника. Какой-такой харрасмент-маррасмент? Подробности...

«Солдат Джейн» пока лишь красивая киносказка

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Не бывает так, чтобы половозрелые мужики были абсолютно безразличны к представительнице прекрасного пола. А если в группе трое бойцов положили глаз на одну и ту же женщину – как это повлияет уже на их отношения? Подробности...
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          Как совместить защиту прав соотечественников и привлечение мигрантов

          Владимир Путин выступил перед 700 делегатами Конгресса соотечественников   31 октября 2018, 21:45
          Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Россия будет решительно защищать права соотечественников за рубежом, и нам важно, чтобы они не теряли своих корней и русскости. Будем предоставлять убежище тем, кого преследуют, и облегчим условия получения российского гражданства тем, кто хочет переехать в Россию из-за рубежа. Об этом говорил в среду на Всемирном конгрессе российских соотечественников Владимир Путин.

          Проблема соотечественников и проблема миграции являются одними из ключевых для России. При этом некоторые хотят их развести, а другие, напротив, поставить между ними знак равенства. Но и то и другое невозможно.

          Да, русские являются едва ли не крупнейшим разделенным народом в мире – за рубежом проживают десятки миллионов русских, большинство из которых приходится на Украину, в которой власти пытаются проводить политику дерусификации и навязывания искусственного украинства. Да, у нас ощущается серьезная нехватка трудовых ресурсов – и в среднесрочной перспективе, пока мы не сделаем нормой семью минимум с тремя детьми, нужда в людях будет только нарастать. Но смешивать в одну кучу вопрос соотечественников и мигрантов неправильно и даже опасно.

          Мы должны соблюдать баланс между привлечением русского и русскоязычного населения в Россию и сохранением русского мира в его исторических границах, в странах бывшего СССР. Если бы все русские уехали из Украины, на кого осталась бы там русская земля? Если бы все русские уехали из Прибалтики, где они жили столетиями, или из Северного Казахстана, который столетия назад они же и осваивали, это было бы предательством по отношению и к нашим предкам, и к нашему будущему. Сегодняшняя Российская Федерация должна всеми силами и средствами защищать интересы соотечественников за своими границами и принимать тех из них, кто готов вернуться, и тех, кого преследуют за русскость.

          Об этом и говорил Владимир Путин на Всемирном конгрессе российских соотечественников:

          «Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы молодые соотечественники, проживающие за рубежом, не теряли своих корней, своей русскости, если можно так сказать, не ограничивали связи с Родиной...

          Ситуация в мире непростая. Усиливаются напряженность и непредсказуемость.

          В ход идут и русофобия, и, к сожалению, другие формы крайнего, агрессивного национализма.

          На Украине и в странах Балтии переписывается история, ведется борьба с памятниками и с русским языком, а людей там запугивают, просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается.

          ...Мы будем решительно защищать ваши права и интересы. Использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы, продолжим содействовать фонду поддержки и защиты прав соотечественников...

          Однако скажу прямо, обстоятельства могут складываться по-разному, поэтому мы будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства или о постоянном жительстве в России. А тем, кого беззаконно преследуют, кому угрожает опасность, будем делать все для того, чтобы обеспечить их защиту и предоставить убежище».

          Об этом же идет речь и в новой концепции миграционной политики.

          Нам нужны, конечно, не только русские мигранты – но и русскоязычные, все те, кто «способен органично включиться в системы позитивных социальных связей и стать полноправным членом российского общества». То есть те, кто готов стать гражданином России и принять правила нашего общежития. Потому что одной из целей миграционной политики названо решение задач «в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского языка и историко-культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода».

          То есть никакого разбавления, размывания нашей цивилизационной идентичности за счет миграции происходить не должно: мы видим, какие проблемы это создает в странах Запада.

          Отдельно говорится в концепции и о трудовых мигрантах – то есть тех, кто не будет получать гражданство России, но кто хочет работать в нашей стране. Если России это выгодно, если мы тем самым решаем проблему трудовых ресурсов, то контролируемая трудовая миграция вполне допустима. Тем более что концепция устанавливает и к ним совершенно конкретные требования:

          «Сохранять открытость РФ для тех иностранных граждан, которые не связывают с ней свое будущее и будущее своих детей и не намерены полностью интегрироваться в российское общество, но рассматривают Россию как страну с благоприятными условиями для удовлетворения своих экономических, социальных и культурных потребностей, соблюдают требования законодательства РФ, бережно относятся к ее окружающей среде и природным ресурсам, материальным и культурным ценностям, уважают многообразие религиозных и этнокультурных укладов жизни российского населения».

          Понятно, что зафиксировать такие правильные принципы в отношении тех же гастарбайтеров на бумаге гораздо проще, чем добиться их соблюдения. Но важна и декларация намерений – а следить за правильностью их выполнения должны будут как власти, так и общество. Как и за тем, чтобы действительно были созданы «более комфортные условия для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа» и вообще созданы наконец-то «четкие правила въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства».

          Об этом тоже говорил сегодня Путин, честно признавший, что «многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как она работает на практике».

          России очень нужен прирост населения – в том числе и за счет мигрантов, если эти мигранты принадлежат к русскому миру или хотят стать частью большой «российской политической нации». Но Россия не только самая большая страна в мире, она еще и несет ответственность за миллионы соотечественников во всем мире. И может и должна принимать у себя тех из них, кто решил вернуться на родину предков или не может больше жить в русофобской среде, мягко или жестко заставляющей отказываться от своей русскости. Но не в меньшей степени Россия должна защищать права и интересы своих соотечественников во всем мире – не только ради них самих, но и ради самой себя, ради того, чтобы оставаться Россией.


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