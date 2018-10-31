Путин предупредил о попытках разорвать связи соотечественников за рубежом

Культурные и гуманитарные связи соотечественников, проживающих за рубежом, с Россией пытаются разорвать, заявил президент Владимир Путин.

Путин выступил на заседании Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. Он поблагодарил представителей традиционных конфессий за укрепление культурных и гуманитарных связей соотечественников с Россией, передает ТАСС.

«К сожалению, сейчас их пытаются теми или иными способами разорвать, расторгнуть эти узы, растащить по национальным квартирам. Хочу подчеркнуть одно: политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями», – сказал он.

Ранее Путин, выступая на конгрессе, заявлял, что Россия будет решительно защищать права соотечественников.