Путин подписал Концепцию государственной миграционной политики до 2025 года

Президент Владимир Путин, выступая на заседании Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, сообщил, что подписал указ «О Концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы».

«Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа и на создание четких правил въезда и получения право на проживание, работу, на приобретение российского гражданства», – пояснил президент, передает ТАСС.

Путин добавил, что «многие проблемы, барьеры, о которых говорили наши соотечественники, (теперь) сняты» и призвал «посмотреть, как она (концепция) работает на практике».

В конце октября Госдума приняла в первом чтении поправки МВД к закону «О гражданстве Российской Федерации», призванные упростить приток мигрантов, оказавшихся в тяжелой ситуации.

В июне замглавы МВД Игорь Зубов заявлял, что министерство собирается внести изменения в законодательство для упрощения получения российского гражданства беженцам с Украины.

Это произошло после того, как президент Владимир Путин, отвечая в рамках прямой линии на вопрос беженцев из Донбасса, заявил о необходимости пойти по пути либерализации приобретения гражданства России и поставил главе МВД задачу отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев.