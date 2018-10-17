Власти одобрили новую концепцию миграционной политики

Госдума приняла в первом чтении поправки МВД к закону «О гражданстве Российской Федерации», призванные упростить приток мигрантов, оказавшихся в тяжелой ситуации.

Заместитель главы МВД Игорь Зубов рассказал, что законопроект предлагает «установить полномочия президента по определению в гуманитарных целях категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право быть принятыми в гражданство РФ в упрощенном порядке», сообщает «Коммерсант».

Речь идет об иностранцах, которые преследовались властями по политическим и иным мотивам или приехали из стран, где произошли государственные перевороты, вооруженные конфликты или другие чрезвычайные ситуации. И предоставление гражданства в таких случаях может быть «жизненно необходимой мерой» для оказания им помощи.

Авторы проекта также считают возможным упростить предоставление гражданства для участников программы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

По словам замначальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентины Казаковой, нынешняя редакция закона требует от желающих получить гражданство регистрацию по месту жительства.

«Ясно, что люди, экстренно прибывшие в Россию, в основной массе не могут приобрести здесь жилье, а собственники жилья не горят желанием регистрировать у себя посторонних», – уточнила она. Законопроект может решить эту проблему.

Глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов отметил, что этот законопроект «носит системный характер». По его словам, на следующей неделе должна быть утверждена Концепция миграционной политики, на основе которой разработают план конкретных работ.

Напомним, в июле в министерстве внутренних дел России сообщали о планах упростить процедуру получения гражданства для квалифицированных специалистов, приехавших из других стран.

В июне замглавы МВД Игорь Зубов заявлял, что министерство собирается внести изменения в законодательство для упрощения получения российского гражданства беженцам с Украины.

Это произошло после того, как президент Владимир Путин, отвечая в рамках прямой линии на вопрос беженцев из Донбасса, заявил о необходимости пойти по пути либерализации приобретения гражданства России и поставил главе МВД задачу отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев.