Процедура получения гражданства РФ беженцами с Украины будет изменена

Замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что министерство собирается внести изменения в законодательство для упрощения получения российского гражданства беженцев с Украины.

«Задача стоит систематизировать, при необходимости внести изменения в закон и подзаконные акты и обеспечить льготные, понятные и исполнимые условия для предоставления гражданства лицам, которые нуждаются в нем, вынужденно покидают места своего проживания», – сказал Зубов, передает «Российская газета».

По его словам, в первую очередь речь идет о беженцах с Украины.

Все механизмы, необходимые для переселения соотечественников в Россию, уже существуют, но для эффективного применения их нужно тщательно проанализировать и систематизировать, отметил замминистра.

«Никто, в принципе, не препятствует получению российского гражданства украинцами и сейчас, но мы пересматриваем эту процедуру. Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынуждены покинуть свою страну», – пояснил он.

Зубов также отметил, что упрощением условий для украинцев в МВД ограничиваться не намерены, а хотят усовершенствовать механизмы для возвращения в Россию соотечественников из любых стран.

Президент Владимир Путин, отвечая в рамках прямой линии на вопрос беженцев из Донбасса, заявил о необходимости пойти по пути либерализации приобретения гражданства России и поставил главе МВД задачу отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев.