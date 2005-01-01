Путин потребовал либерализации процесса выдачи гражданства России выходцам из Донбасса

Президент Владимир Путин, отвечая в рамках прямой линии на вопрос беженцев из Донбасса, заявил о необходимости пойти по пути либерализации приобретения гражданства России и поставил главе МВД задачу отрегулировать вопросы трудоустройства беженцев.

«Это трагедия большая, трагедия Украины, украинского народа и наших соотечественников. … Я считаю украинцев и русских практически одним народом, … и мне неловко слушать, что до сих пор существует проблема с трудоустройством», – заявил Путин, добавив, что уже общался на эту тему с представителями МВД и миграционной службы.

«Постараюсь сделать так, чтоб в вашем случае проблемы были закрыты. Мы должны идти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. Это имеет и гуманитарное, и демократическое соизмерение», – заявил глава государства, отметив что Россия сталкивается с демографической проблемой, связанной с сокращением в стране числа женщин детородного возраста.

Ранее в ходе прямой линии президенту поступила просьба от писателя Захара Прилепина прокомментировать возможность начала Украиной активных действий в Донбассе в связи с началом ЧМ-2018.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».