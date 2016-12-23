Прямая линия с Путиным. Онлайн

Президент России Владимир Путин – в прямом эфире. На прямую линию поступило около 2 млн вопросов. В соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» принято более 20 тыс. собращений.

«В этом году прямая линия предусматривает различные новации. Суть этого уникального в мировой практике с содержательной и технологической точки зрения мероприятия останется той же, но она будет чуть-чуть обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми технологическими достижениями, которые имеются в нашем распоряжении», – рассказал ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Хотя нынешняя прямая линия будет уже 16-й по счету, она будет иметь одно важное, принципиальное отличие от предыдущих. Впервые у общения Владимира Путина с народом появится третья сторона – чиновники. Губернаторы, мэры, возможно, и министры будут не просто следить за трансляцией – но и находиться на конференц- и видеосвязи со студией прямой линии. То есть президент сможет в любой момент подключить к своему разговору профильного чиновника – и уже тому придется давать объяснения гражданам. Это своеобразное всероссийское совещание несомненно повысит как эффективность прямой линии, так и ответственность всей вертикали власти. Громких отставок по ее итогам ждать не стоит, но чиновникам и губернаторам теперь нужно будет привыкать отвечать за свои слова одновременно перед президентом и народом.

Для тех, кто не отправил свое обращение заранее, возможность задать вопрос президенту сохраняется вплоть до окончания прямой линии. Сделать это можно следующими способами: По телефону (звонок бесплатный): из России: 8-800-200-40-40; из-за рубежа: +7-499-550-40-40; +7-495-539-40-40. По SMS или MMS через российских операторов связи: Сообщение на номер: 0-40-40 (на русском языке, не более 70 знаков). Через интернет: На официальном сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). С помощью специальных бесплатных приложений для мобильных устройств: «Москва – Путину» или OK Live. В официальных группах в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Накануне эфира нынешняя прямая линия собрала почти 2 млн обращений граждан. Рекордным по этому показателю был 2015 год – тогда Владимиру Путину поступило 3,25 млн вопросов. Больше всего вопросов поступило по телефону – более 760 тыс. Также получено 306 тыс. СМС-сообщений, более 30 тыс. MMS, еще 140 тыс. вопросов оставлено на специальном сайте программы. Более 85 тыс. пользователей использовали для обращения к Путину специальные приложения и официальные группы в соцсетях. Вопросы касаются, в частности, проблем науки, экономики, соцобеспечения и коммунально-бытового обслуживания, а также экологии.

Прямая линия президента – 2018 выделяется рядом новшеств, а также цифровизацией. Во-первых, все общение президента с гражданами осуществляется с помощью интерактивных экранов, причем большой упор делается на видеообращения. Такое решение было принято для того, чтобы создать максимальные возможности для участия в прямой линии тех граждан, кто не может приехать в Москву, чтобы задать вопрос Владимиру Путину. Во-вторых, используется формат видеоконференц-связи с руководителями регионов и членами правительства, которым президент может таким образом сразу отдать поручение на основе полученных обращений. В-третьих, в зале впервые присутствуют волонтеры, которые были задействованы на всех этапах подготовки прямой линии. Операторы колл-центра продолжат принимать звонки на протяжении всего мероприятия.