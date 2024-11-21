  • Новость часаПесков: Россия не ставила в известность другие страны о пуске ракеты средней дальности «Орешник»
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть

    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина все больше похожа на второй Вьетнам для США

    Выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

    13 комментариев
    21 ноября 2024, 20:42 • Новости дня

    Британские СМИ усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России

    Британские СМИ усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Обозреватель Daily Mail выразил тревогу, что Британия не сможет отразить ядерную ракету, запущенную Москвой, в отличие от Израиля. Участие Лондона в применении Украиной ракет Storm Shadow повысило угрозу.

    Как пишет обозреватель Daily Mail Стивен Гловер, применение Украиной британских ракет Storm Shadow для удара по российской территории вызвало серьезную тревогу в Британии. Об этом сообщает РИА «Новости». Гловер выразил озабоченность возможным ядерным ответом Москвы и отметил, что Британия, в отличие от Израиля, не имеет средств для сбития такой ракеты.

    Дополнительную обеспокоенность вызывает информация агентства Bloomberg о том, что украинские вооруженные силы впервые применили ракеты Storm Shadow для атаки на Россию. Ранее Украина обстреляла Брянскую область шестью баллистическими ракетами ATACMS. Это происходит на фоне сообщений о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе описаны условия перехода к использованию ядерного оружия, среди которых указан массированный взлет средств воздушно-космического нападения, включая крылатые ракеты и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии Джон Хили отказался комментировать удары украинских ракет Storm Shadow вглубь территории России, сославшись на угрозу оперативной безопасности. F-16 может нести ракеты Storm Shadow, дальность действия которых ограничивается 150–300 км, и, по словам генерал-майора авиации Владимира Попова, применение истребителя будет преимущественно на малых высотах.

    21 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    Украина заявила об ударе МБР по Днепропетровску

    Reuters: По Днепропетровску нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой

    Украина заявила об ударе МБР по Днепропетровску
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    По украинскому Днепропетровску нанесен групповой ракетный удар, включая применение межконтинентальной баллистической ракеты МБР, передает Reuters и Financial Times со ссылкой на ПВО Украины.

    Против ВСУ впервые была применена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Об этом сообщает Financial Times. Украинские силы ПВО заявили, что ракета, не оснащенная ядерной боеголовкой, была выпущена вместе с несколькими крылатыми ракетами  по городу Днепропетровску на юге Украины.

    Использование межконтинентальной баллистической ракеты произошло после того, как Украина запустила произведенные в США ракеты дальнего действия ATACMS и британские ракеты Storm Shadows по российской территории.

    На этой неделе Россия изменила свою ядерную доктрину, снизив порог для первого использования ядерного оружия, что свидетельствует о возможной эскалации напряженности.

    По данным Reuters, американские и британские союзники Украины должны были быть предупреждены о запуске, чтобы предотвратить срабатывание системы предупреждения о ракетной атаке.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о применении западных ракет Storm Shadow по цели в Курской области новой эскалацией и безответственной позицией.

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    21 ноября 2024, 00:26 • Новости дня
    Корбин потребовал объяснений насчет ударов Storm Shadow вглубь России

    Экс-лидер лейбористов Джереми Корбин призвал Стармера объяснить использование британских ракет вглубь России

    Корбин потребовал объяснений насчет ударов Storm Shadow вглубь России
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Экс-лидер лейбористов Джереми Корбин потребовал от премьера Кира Стармера немедленно объяснить, использовались ли британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь российских территорий.

    Корбин обратился к премьер-министру Стармеру с требованием прояснить ситуацию вокруг использования британских ракет Storm Shadow, сообщает ТАСС. Он выразил обеспокоенность тем, что британские дальнобойные вооружения могли быть использованы для ударов вглубь России, и призвал премьер-министра немедленно выступить перед парламентом с разъяснениями.

    Корбин заявил, что необходимо сообщить британской общественности, означает ли это, что Британия теперь находится в состоянии войны с ядерной державой, и оценить уровень риска для жителей страны. Он также подчеркнул, что такой шаг был предпринят без одобрения парламента, что вызывает дополнительные вопросы.

    Несмотря на то что Корбин последовательно осуждает действия России, начавшей специальную военную операцию на Украине, он акцентировал внимание на необходимости деэскалации конфликта и поиска дипломатического решения для достижения мира.

    До этого Британия отказалась комментировать сообщения об ударах Storm Shadow вглубь России

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    21 ноября 2024, 06:32 • Новости дня
    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России

    Portal Obronny: Украина предложила США совместную разработку ресурсов на контролируемых Россией землях

    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил США совместно разработать природные ресурсы, включая месторождения на территориях, отошедших к России, сообщило Portal Obronny.

    По информации польского издания, в предложениях Владимира Зеленского о совместной с США разработке природных ресурсов фигурируют месторождения, находящиеся на территориях, уже перешедших под контроль России. Журналисты предполагают, что такие инициативы украинского президента могут быть связаны с попыткой расположить к себе нового президента США Дональда Трампа, передает «Газета.ru».

    Обозреватели подчеркнули, что минеральные ресурсы, оцениваемые в триллионы долларов, такие как титан, графит и литий, могли бы стать разменной монетой в переговорах с новой администрацией США. Как утверждает канадская консалтинговая фирма SecDev, в 2022 году около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития находились на территории Украины. Однако сейчас часть этих запасов оказалась на землях, которые стали частью России, отмечается в материале.

    Ранее сообщалось, что Зеленский подготовил «план победы» для Трампа, который предполагает замену американских войск в Европе на украинские формирования, а также обмен природными ресурсами с западными государствами.

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    21 ноября 2024, 15:02 • Новости дня
    Генерал авиации оценил возможное применение F-16 для удара ракетами Storm Shadow по России

    Генерал авиации Попов: F-16 для ПВО России будет такой же целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25

    Генерал авиации оценил возможное применение F-16 для удара ракетами Storm Shadow по России
    @ Harald Tittel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    F-16 может нести ракеты Storm Shadow, дальность действия которых ограничивается 150–300 км. В ином случае маневренность истребителя будет заметно ограничена. Применять боевую машину противник, скорее всего, будет преимущественно на малых высотах, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух британских ракет Storm Shadow.

    «F-16 – это истребитель четвертого поколения. Те машины, которые были переданы Украине, достаточно старой модификации. Они способны нести Storm Shadow, но опять же не все их разновидности», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он объясняет: легкий истребитель, коим является F-16, может доставлять модернизированные ракеты, дальность действия которых ограничится 150–300 км. «В ином случае это крайне ограничит маневренность машины. Кроме того, тактико-технические характеристики самолета не позволят эффективно запустить Storm Shadow», – уточнил собеседник.

    Тем не менее, как подчеркивает Попов, это «достаточно опасное оружие», и к санкционированию Западом ударов этими ракетами вглубь России стоит относиться крайне внимательно. «F-16 знакомы нам по опыту других военных конфликтов, в частности сирийскому, – указал он. – В ходе военной операции на Украине российские силы уничтожили большую часть боевой авиации противника. Некоторые машины были сбиты силами ПВО, а другие – в дуэльной схватке с нашими истребителями. Думаю, F-16 в случае их активного применения будет ждать та же участь».

    Эксперт не исключает, что использовать боевую машину будут преимущественно на малых высотах. «Например, летчик взлетит, наберет среднюю высоту – 3-4 километра, а при подходе к линии соприкосновения снизится на предельно малые высоты – от 50 до 300 метров. Для нас это будет такой же аэродинамической целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25», – рассуждает спикер. По его мнению, каких-то дополнительных сложностей в определении подлета F-16 не возникнет.

    «Мы понимаем, что любую воздушную цель не так просто обнаружить и не так просто уничтожить. Но навыки и возможности наших средств ПВО на сегодняшний день отлажены и отработаны», – подчеркнул Попов. В то же время, он уточняет, что важно увеличивать число комплексов противовоздушной обороны «как на линии соприкосновения, так и в тылу, в приграничье».

    Как полагает генерал, целями Storm Shadow станут аэродромы, авиационные базы российских ВВС, а также арсеналы, склады авиационной и артиллерийской техники. Чтобы вовремя фиксировать подлет F-16 с крылатыми ракетами, важно предпринять ряд мер. «Важно дифференцировать работу круглосуточных систем ПВО, и эти меры уже предпринимаются. Кроме того, необходимо задействовать системы мониторинга оперативной обстановки», – считает он.

    «Но самое главное – надо вести «охоту» на F-16. Для этого, возможно, стоит подключить разведку, в том числе и агентурную. Потребуется комплексное использование всех возможностей по обнаружению противника и наблюдению за ним как в воздухе, так и на земле», – заключил Попов.

    В четверг Минобороны России сообщило, что средствами ПВО были сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства. В ведомстве не уточнили, где именно это произошло.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, есть ли у России подтверждения того, что против нее были применены Storm Shadow. «Я сейчас не хотел бы говорить чего-то по той тематике, которая является прерогативой нашего военного ведомства», – сказал Песков. Он отметил, что речь идет о новой эскалации и и подчеркнул, что такая позиция является «очень безответственной», особенно со стороны уходящей администрации президента США Джо Байдена.

    Накануне агентство Bloomberg сообщило о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории. На этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области. Незадолго до этого газета The Times сообщила, что администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. При этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS в Брянской области. Пять из них были сбиты, еще одна повреждена. Владимир Путин предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать, что с Россией воюют страны НАТО.

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    21 ноября 2024, 04:23 • Новости дня
    Байден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов

    Администрация Байдена заявила о планах списать часть долга Украины в 4,65 млрд долларов

    Байден предложил списать долг Украины на 4,65 млрд долларов
    @ CNP/ AdMedia/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Джо Байдена уведомила конгресс о планах списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов в рамках усилий по поддержке Киева в период предшествующей смене власти в США, сообщило Bloomberg.

    По информации агентства, администрация Байдена уведомила Конгресс о намерении списать долги Украины на сумму 4,65 млрд долларов. Это решение является одним из завершающих шагов перед передачей власти избранному президенту Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что речь идет о части более крупного долга Украины, который составляет 9 млрд долларов. Эти средства Киев получил в рамках пакета дополнительного финансирования на национальную безопасность объемом 60 млрд долларов, одобренного конгрессом в апреле.

    Списание долгов, как указано в документе, направленном в конгресс, соответствует национальным интересам США и их партнеров в ЕС, G7+ и НАТО, говорится в сообщении.

    До этого стало известно, что Байден поручил Госсекретарю Энтони Блинкену оценить важность дополнительной помощи Украине на сумму до 35 млн долларов для интересов безопасности страны.

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    21 ноября 2024, 08:55 • Новости дня
    Американский журналист обвинил Зеленского в желании уничтожить Украину

    Американский журналист Хинкл обвинил Зеленского в желании уничтожить Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский практически умоляет о разрушении своей страны, проводя определенную политику, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    По его словам, Зеленский фактически умоляет о разрушении своей страны, передает ТАСС.

    Хинкл отметил, что Украина должна быть благодарна президенту России Владимиру Путину.

    «Украина должна быть вечно благодарна президенту Путину за его спокойствие, рассудительность и доброту, потому что Зеленский практически умоляет сровнять его страну с землей», – указал он.

    Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 275 млн долларов. В состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды. Кроме того, помощь включает противотанковые ракеты TOW, комплексы Javelin и AT-4, беспилотные аппараты, стрелковое оружие.

    Также Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину.

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    21 ноября 2024, 08:32 • Новости дня
    Российская армия отбросила ВСУ на 10 км от Лисичанска

    Российские военные оттеснили ВСУ на 10 км от Лисичанска, снизив угрозу обстрелов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные продвинулись на северо-запад от Золотаревки у Лисичанска, оттеснив ВСУ в среднем на 10 км, что уменьшит интенсивность обстрелов города и защитит гражданскую инфраструктуру.

    Российские вооруженные силы оттеснили вооруженные силы Украины (ВСУ) в среднем на десять километров от Лисичанска, что, по мнению военного эксперта Андрея Марочко, приведет к снижению интенсивности обстрелов города, сообщает ТАСС.

    В результате успешных действий Российской армии были заняты новые позиции северо-западнее Золотаревки, что вынудило украинские формирования отступить на вторую и третью линии обороны.

    Марочко отметил, что отступление ВСУ лишило их возможности использовать некоторые виды вооружения для обстрела гражданской инфраструктуры и мирных жителей Лисичанска. Это может существенно снизить угрозу обстрелов для города. Отмечается, что ВСУ были отброшены на значительное расстояние от окраин, что усложнит атаки на населенные пункты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска захватили центр Часова Яра, российские силы закрепились на окраине Купянска, а также российские войска усилили позиции в районе Невского в ЛНР.

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    21 ноября 2024, 20:56 • Новости дня
    На Западе сделали предварительный анализ о пущенной Россией по Украине ракете «Орешник»
    На Западе сделали предварительный анализ о пущенной Россией по Украине ракете «Орешник»
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия запустила ракету средней дальности по Украине, а не межконтинентальную баллистическую (МБР), пишет Reuters со ссылкой на представителя США.

    Как пишет Reuters, представитель США опроверг заявление Киева о запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты. По результатам предварительного анализа, речь идет о ракете средней дальности, сообщили агентству два западных чиновника.

    В четверг издание Financial Times сообщило, что против ВСУ впервые была якобы применена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), не оснащенная ядерной боеголовкой. В статье издания говорилось, что она была выпущена вместе с несколькими крылатыми ракетами по городу Днепропетровску на юге Украины.

    Однако в вечернем обращении Владимир Путин заявил, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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    21 ноября 2024, 15:07 • Новости дня
    ВС России выбили ВСУ с северного берега Кураховского водохранилища

    Российские войска зачистили северный берег Кураховского водохранилища от ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска полностью зачистили северный берег Кураховского водохранилища от украинских сил, что подтверждает заявление советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

    По его словам, российские войска успешно зачистили северный берег Кураховского водохранилища от украинских военных, сообщает ТАСС. Кимаковский отметил, что группировка «Центр» достигла значительных успехов на Покровском и Кураховском направлениях.

    По словам Кимаковского, российские силы ведут активные боевые действия между реками Соленая и Волчья, оказывая давление на противника в направлении Красноармейска и на северном берегу водохранилища, который теперь полностью защищен. Он подчеркнул, что единственный путь отступления для украинских военных из города находится под контролем российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы водрузили флаг в центре Курахово в ДНР, а также выбили вооруженные силы Украины более чем с половины их позиций в этом населенном пункте.

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    21 ноября 2024, 00:19 • Новости дня
    Франция отказалась раскрыть число поставленных Киеву дальнобойных ракет SCALP

    МИД Франции отказался назвать число ракет SCALP, поставленных Украине

    Франция отказалась раскрыть число поставленных Киеву дальнобойных ракет SCALP
    @ Belkin Alexey/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Официальный представитель СМИД Франции Кристоф Лемуан отказался сообщить количество ракет SCALP, переданных Украине, ссылаясь на поставки, но не называя точное число.

    В интервью на телеканале LCI Лемуан подтвердил факт поставок Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP, однако избегал конкретного ответа о точном числе ракет. Он отметил, что «количество известно», но не раскрыл его из соображений конфиденциальности, передает ТАСС.

    На вопрос о поддержке использования этих ракет против территории России, Лемуан предпочел сосредоточиться на праве Украины на самооборону, подчеркнув, что Франция передала ракеты Украине с этой целью.

    Ранее в марте 2024 года Минобороны Франции не включило информацию о количестве ракет SCALP в свой доклад о переданных Киеву вооружениях. При этом газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что Франция передала Украине 10 из обещанных 40 ракет SCALP, отметив, что Париж располагает ограниченным количеством этих ракет и ведет переговоры с Лондоном о поставках дополнительных единиц, известных в Британии как Storm Shadow.

    Также Лемуан заявил, что Париж по-прежнему рассматривает все опции обучения украинских военных, включая отправку французских инструкторов на Украину, передает РИА «Новости».

    До этого Le Figaro убрала из статьи информацию о разрешении Парижа на ракетные удары вглубь России.

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    21 ноября 2024, 11:45 • Новости дня
    Bloomberg: ВСУ решают дефицит солдат с помощью наемников НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский миллионер организовал бригаду наемников для помощи ВСУ в условиях нехватки солдат на фронте, сообщает Bloomberg.

    Основной проблемой Украины остается нехватка солдат на фронте, ВСУ сталкиваются с трудностями комплектования личного состава, пишет Bloomberg.

    Агентство отмечает, что ключом к восполнению этого пробела является использование маркетинговых кампаний для привлечения добровольцев.

    Боец с позывным «Авиатор» рассказал, что ему понравилась организация, тактика и руководство бригады, которую организовал один из богатейших людей страны. Он сейчас является частью подразделения, которое использует дроны для уничтожения целей, закладки взрывчатки или доставки предметов пехоте.

    Ранее командование ВСУ подключило наемников для борьбы с дезертирством под Купянском.

    До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что наемники из Франции пополняют ряды украинской армии на Херсонском направлении.

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    21 ноября 2024, 09:35 • Новости дня
    ВСУ выбиты более чем с половины позиций в Курахово

    ВСУ были выбиты более чем с половины позиций в Курахово ДНР

    ВСУ выбиты более чем с половины позиций в Курахово
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска утратили контроль над более чем половиной позиций в Курахово ДНР, при этом ВСУ пытаются перебрасывать резервы на западную окраину города, но существенная часть подкреплений не достигает цели.

    Украинские войска потеряли контроль более чем над половиной позиций в городе Курахово на территории ДНР, передает ТАСС.

    Силовые структуры сообщили, что позиции противника были зачищены.

    Согласно данным объективного контроля, ВСУ пытаются перебрасывать подкрепления на западную окраину города. Как отметили в силовых структурах, резервы подходят маленькими группами, но значительная их часть не добирается до места назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска в ходе спецоперации на Украине заняли элеватор в Курахово. ВЗГЛЯД также сообщал, что российские войска применили под Курахово тактику «волчьей охоты».

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    21 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    СБУ арестовала несколько семей по подозрению в симпатиях к России

    СБУ задержала в Херсоне подростков и их семьи за сотрудничество с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба безопасности Украины задержала в Херсоне и других городах подростков и целые семьи, подозреваемых в сотрудничестве с Россией, сообщил начальник управления информационной политики Херсонской области Евгений Брыков.

    В Херсонской области украинские силовики, в частности Служба безопасности Украины (СБУ), предпринимают действия по задержанию подростков и целых семей в связи с подозрениями в сотрудничестве с Россией, сообщает ТАСС. Брыков выразил обеспокоенность арестами, которые производятся даже в отношении подростков возрастом от 14 до 16 лет.

    По его словам, аресты происходят не только в Херсоне, но и в других городах, таких как Одесса, Николаев и Харьков. Задержания часто связаны с передачей фотографий или информации, однако Брыков сомневается в том, что у задержанных действительно могли быть такие действия на практике. Он утверждает, что многие из задержанных могут просто не иметь никакого отношения к таким обвинениям.

    Брыков также отметил, что противостояние с киевским режимом распространяется на все возрастные группы в регионе, и выразил беспокойство судьбой задержанных. Он подчеркнул, что неясно, смогут ли задержанные выжить или быть обменяны и освобождены в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала 22-летнего жителя Херсонской области за шпионаж в пользу военной разведки Украины, так как он передавал данные о российских войсках.

    Депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Министерство юстиции Украины покрывало работу спецтюрьмы СБУ для оппозиционеров, используя адвокатов для подписания протоколов без давления. Дубинский также сообщил, что намерен передать в посольство США доказательства наличия концлагеря в штаб-квартире СБУ в Киеве.

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    21 ноября 2024, 08:14 • Новости дня
    Российская армия продвинулась к Раздольному и Великой Новоселке

    ВС России освободили 18 кв. км на Времевском направлении к Раздольному и Великой Новоселке

    Российская армия продвинулась к Раздольному и Великой Новоселке
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска отодвинули линию фронта на Времевском направлении, освободив 18 кв. км, в том числе более 8 кв. км по направлению к Раздольному и около 10 кв. км к Великой Новоселке.

    Российские войска продвинули линию фронта на Времевском направлении, освободив около 18 кв. км, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он уточнил, что продвижение произошло в сторону села Раздольное, где освобождено свыше 8 кв. км, и в сторону Великой Новоселки, где освобождено около 10 кв. км, передает РИА «Новости».

    По словам Рогова, инициатива на этом направлении находится в руках Российской армии, и противник отступает с боями. Продвижение российских войск позволит подойти к Великой Новоселке, где расположен важный логистический пункт ВСУ. Также будет взята под огневой контроль трасса снабжения украинских группировок между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заняли элеватор в Курахово, что может иметь стратегическое значение для дальнейших операций. Также сообщалось, что в результате удара пострадал оборонный завод в Сумской области, что привело к значительным разрушениям инфраструктуры.

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    21 ноября 2024, 14:20 • Новости дня
    Политолог объяснил отказ Зеленского от границ 1991 года

    Политолог Скачко: Зеленский пытается адаптировать риторику под интересы Трампа

    Политолог объяснил отказ Зеленского от границ 1991 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    «Политическая мимикрия» Владимира Зеленского объясняется его желанием остаться у власти. Он понимает, что Запад хочет урегулировать конфликт на Украине по формуле «территории в обмен на мир» и всеми силами старается соответствовать новому запросу от США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года военным путем.

    «Владимиру Зеленскому стоит поаплодировать: наконец-то до него дошла простейшая истина, которая была понятна всем адекватным людям еще в 2022 году. Однако это «просветление» продиктовано банальной тягой к власти. Он отчаянно пытается цепляться за титул «царька», для чего ему необходимо качественно сменить риторику», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Несмотря на эскалацию последних дней, вызванную разрешением со стороны США на применение ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, большинство западных политиков все же желают завершить текущий конфликт по формуле «территории в обмен на мир». Для этого Вашингтону и нужен прагматично настроенный ставленник на Украине», – отмечает он.

    «Зеленский это прекрасно понимает, поэтому он и начал процесс «политической мимикрии». Пытается сменить провоенную риторику на более мягкий курс отказа от потерянных территорий. Недавний «план стойкости» должен стать его предвыборной программой – своеобразным курсом на постконфликтную жизнь на Украине», – акцентирует собеседник.

    «Думаю, на него определенный эффект оказала победа Дональда Трампа на выборах в США. С ним плотно связывают возможность возрождения переговорного трека. Необходимо соответствовать времени. Быть может, с помощью сговорчивости ему и удастся выпросить у Штатов еще один президентский срок», – считает эксперт.

    «Отсюда же растут ноги и у его апелляции к важности позиции Владимира Путина и будущего главы Белого дома. Он всеми силами старается показать свою якобы договороспособность. Но большой вопрос: станут ли лидеры России и США вести с ним диалог после того, как он фактически провозгласил курс на войну до последнего украинца», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о невозможности возвращения Украины к границам 1991 года. В интервью телеканалу Fox News он сообщил, что для восстановления контроля над потерянными регионами ВСУ не обладают достаточным военным потенциалом. Он также добавил, что Киев сохраняет намерения юридически не отказываться от областей, вошедших в состав России.

    Говоря о Крыме, Зеленский подчеркнул, что Украина готова вернуть полуостров дипломатическим путем. По его оценке, текущий конфликт в целом можно разрешить только путем переговоров. В связи с этим он добавил, что в настоящий момент многое будет зависеть от позиции Владимира Путина и США.

    Зеленский также надеется, что избранный американский президент Дональд Трамп сможет повлиять на российского лидера, поскольку он якобы «намного сильнее». Он также признался, что в случае отказа Вашингтона от дальнейшей поддержки Украины ВСУ продолжат борьбу, но их сил и ресурсов может оказаться недостаточно для победы.

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