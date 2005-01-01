Путин: Власти Украины не способны решить проблему ДНР и ЛНР

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным президенту поступила просьба от писателя Захара Прилепина прокомментировать возможность начала Украиной активных действий в Донбассе в связи с началом ЧМ-2018.

«Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет, а если это случится, это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом», – заявил Путин.

По его словам, невозможно запугать жителей Донбасса.

«Мы видим, что там происходит, и видим, как люди это все переносят. Мы оказываем и будем оказывать помощь обеим непризнанным республикам. Но то, что происходит на этих территориях в целом, это, конечно, печально. Это говорит о том, что действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему», – сказал российский лидер.

«Как можно решить эту проблему, считая эти территории и этих людей своими и организуя полную блокаду и постоянно подвергая их обстрелам, когда страдают мирные жители? Представители ОБСЕ сейчас фиксируют рост числа таких обстрелов именно со стороны вооруженных сил Украины», – добавил он.

По словам Путина, со стороны Украины это просто нелепо с точки зрения восстановления территориальной целостности страны.

«Чем дольше и дальше это происходит, тем хуже для Украины. Мне иногда кажется, что Украина, вступая сейчас в новый внутриполитический цикл, усугубляет ситуацию. Еще раз хочу подчеркнуть, что нынешние украинские власти не в состоянии решить проблему ЛНР и ДНР. В том числе и потому, что избиратели с этих территорий за действующую власть никогда не проголосуют», – заявил Путин.

Газета ВЗГЛЯД ведет онлайн-трансляцию «Прямой линии с Владимиром Путиным».