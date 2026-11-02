На Камчатке при демонтаже памятника подводникам нашли капсулу со свитком

На Камчатке при сносе памятника экипажу подлодки Л-16 нашли капсулу со свитком

Tекст: Мария Иванова

«При работах на объекте была обнаружена капсула со свитком. При вскрытии оказалось, что свиток сильно подвержен обводнением и требует специальных навыков и знаний для восстановления. Поэтому трогать его дальше не стали, вернули на место», – сообщили в администрации города, передает РИА «Новости».

В мэрии уточнили, что монумент меняют по решению градостроительного совета, принятому в мае 2026 года. Открыть новый мемориал планируют до конца года.

Подлодка Л-16 погибла в 1942 году при переходе на Северный флот в результате атаки, предположительно, японской субмарины. На борту находились 55 советских моряков и офицер связи ВМС США. Памятник экипажу был открыт в 1963 году на средства подводников-тихоокеанцев.

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