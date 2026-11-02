Kyodo News: Японские католики решили отправить в США голову статуи Девы Марии

Tекст: Елизавета Шишкова

Фрагмент статуи привезут в Нью-Йорк на конференцию по Договору о запрещении ядерного оружия, а затем в Лос-Аламос, где разрабатывались ядерные заряды, пишет Kyodo News.

В США отправятся 15 человек, в том числе католические священники из Хиросимы и Нагасаки, а также пережившие бомбардировки японцы. В состав делегации вошел 80-летний почетный архиепископ Нагасаки Мицуаки Таками, мать которого подверглась воздействию радиации, будучи беременной.

«Мы едем не просто с психологией жертвы», – заявил Таками.

Почетный архиепископ добавил, что голова статуи призвана воззвать к совести американцев и показать несовместимость ядерного оружия с христианской верой.

Голову Девы Марии обнаружил католический священник в руинах собора Ураками. Фрагмент много лет хранился на Хоккайдо, после чего его вернули в восстановленную церковь. Последний раз голову статуи привозили в США в 2010 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце международный обозреватель по вопросам безопасности Пак Чу Вон обвинил США в потворствовании попыткам Японии создать ядерное оружие.

В сентябре Вашингтон подтвердил намерение защищать Японию и Южную Корею всеми доступными средствами.

Летом член СВОП Андрей Климов указал на страх Токио называть виновника атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.