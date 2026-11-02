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В США решили привезти уцелевшую при бомбардировке Нагасаки голову Девы Марии
Kyodo News: Японские католики решили отправить в США голову статуи Девы Марии
Католическая архиепархия Нагасаки объявила о планах впервые за 16 лет привезти в Соединенные Штаты уцелевшую при американской атомной бомбардировке 1945 года голову деревянной статуи Девы Марии.
Фрагмент статуи привезут в Нью-Йорк на конференцию по Договору о запрещении ядерного оружия, а затем в Лос-Аламос, где разрабатывались ядерные заряды, пишет Kyodo News.
В США отправятся 15 человек, в том числе католические священники из Хиросимы и Нагасаки, а также пережившие бомбардировки японцы. В состав делегации вошел 80-летний почетный архиепископ Нагасаки Мицуаки Таками, мать которого подверглась воздействию радиации, будучи беременной.
«Мы едем не просто с психологией жертвы», – заявил Таками.
Почетный архиепископ добавил, что голова статуи призвана воззвать к совести американцев и показать несовместимость ядерного оружия с христианской верой.
Голову Девы Марии обнаружил католический священник в руинах собора Ураками. Фрагмент много лет хранился на Хоккайдо, после чего его вернули в восстановленную церковь. Последний раз голову статуи привозили в США в 2010 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце международный обозреватель по вопросам безопасности Пак Чу Вон обвинил США в потворствовании попыткам Японии создать ядерное оружие.
В сентябре Вашингтон подтвердил намерение защищать Японию и Южную Корею всеми доступными средствами.
Летом член СВОП Андрей Климов указал на страх Токио называть виновника атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.