США выразили готовность применить ядерное оружие для защиты Японии и Южной Кореи

Tекст: Дарья Григоренко

Соединенные Штаты подтвердили готовность защищать Японию и Южную Корею всеми имеющимися средствами, включая ядерный арсенал, передает РИА «Новости». Соответствующее решение зафиксировано в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств трех государств по итогам встречи в Нью-Йорке.

«Соединенные Штаты вновь подтвердили непоколебимую приверженность защите Японии и Республики Корея, подкрепленную непревзойденной военной мощью Америки, включая ядерный потенциал, а также обязательства по расширенному сдерживанию перед обеими странами», – говорится в документе Госдепартамента США.

Дипломаты подчеркнули твердую приверженность полной денуклеаризации КНДР и пресечению источников финансирования ее ракетно-ядерных программ, в том числе в киберпространстве. При этом стороны отметили, что путь к диалогу остается открытым, и призвали Пхеньян вернуться за стол переговоров.

Главы ведомств также договорились противодействовать экономическому принуждению, укреплять систему раннего предупреждения сбоев в цепочках поставок и сотрудничать в сфере искусственного интеллекта. Кроме того, планируется продвигать малые модульные ядерные реакторы на рынки третьих стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Северная Корея обвинила Вашингтон и Сеул в подготовке военного конфликта.

В прошлом году Пхеньян заявил о превращении Южной Кореи в полуядерное государство усилиями США.