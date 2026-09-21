Жителя Ялты осудили на 22 года за госизмену

Tекст: Денис Тельманов

Южный окружной военный суд вынес приговор Виталию Черному за сотрудничество с украинскими спецслужбами, передает РИА «Новости». Мужчина получил 22 года лишения свободы.

По данным следствия, в начале 2024 года фигурант вышел на связь с сотрудником Службы безопасности Украины. Он согласился действовать против безопасности России. Черному поручили приобрести компоненты и собрать взрывное устройство.

Готовую бомбу злоумышленник должен был спрятать в тайнике на территории Крыма для нужд иностранной разведки. Получив инструкции, он купил все необходимое и хранил дома вплоть до задержания.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафом в размере 250 тыс. рублей», – сообщил представитель суда. Решение пока не вступило в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Южный окружной военный суд приговорил жителя Мелитополя к 24 годам колонии за государственную измену.

В начале июля Верховный суд Крыма назначил другому жителю Ялты 18 лет строгого режима за работу на украинские спецслужбы.

В конце того же месяца прокуратура Ивановской области направила в суд дело о передаче военных данных украинской разведке.