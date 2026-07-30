Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Жителю Иваново предъявили обвинение за передачу Украине данных о военной авиации
Житель Иваново предстанет перед судом по обвинению в государственной измене за передачу украинской разведке сведений о местоположении российской военной авиации, сообщили в региональной прокуратуре.
По версии следствия, обвиняемый собирал и передавал данные о дислокации авиационной техники, участвующей в специальной военной операции, говорится в сообщении ведомства на платформе Max.
«Прокуратура Ивановской области направила в суд уголовное дело о государственной измене… По версии следствия, обвиняемый… осуществил сбор и передачу сведений о месте дислокации авиационной техники, принимающей участие в специальной военной операции. Полученную информацию мужчина … передал представителю украинской разведки с целью ее использования против безопасности РФ», – говорится в сообщении ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Ивановской области приговорил местного жителя к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины.
Хабаровский краевой суд назначил другому россиянину 14 лет лишения свободы за передачу сведений украинской военной разведке.
Иркутский областной суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 13 лет за отправку фотографий воинской части иностранным спецслужбам.