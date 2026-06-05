Житель Ивановской области получил 15 лет за шпионаж на СБУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Житель города Кинешма Ивановской области признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы. Мужчина занимался шпионажем в пользу Службы безопасности Украины, передает РИА «Новости».

«Приговором Ивановского областного суда… 55-летний житель г. Кинешма признан виновным в государственной измене, а именно в осуществлении шпионажа», – сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что гражданин России по собственной инициативе нашел в интернете представителей СБУ и заполнил специальную анкету.

За денежное вознаграждение он собирал и передавал украинской стороне данные об одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса. В частности, его интересовали месторасположение завода, система охраны, график работы, а также тип и способы поставки выпускаемой продукции. Кроме того, мужчина передавал сведения о дислокации воинских частей.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Ивановской области. Помимо 15 лет в колонии строгого режима, суд назначил виновному штраф в размере 300 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на один год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня суд приговорил жителя Пензы к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену.