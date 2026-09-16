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КНДР обвинила США и Южную Корею в подготовке военного конфликта с республикой
Северная Корея резко осудила действия Вашингтона и Сеула, назвав их недавние договоренности прямой подготовкой к использованию оружия массового уничтожения на Корейском полуострове.
Министерство обороны КНДР обвинило Южную Корею и США в попытках военного противоборства с республикой. В заявлении ведомства, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), подчеркивается, что действия союзников направлены на эскалацию напряженности, отмечает РИА «Новости».
«В последнее время свора американских войск и марионеточной армии Республики Корея более откровенно продемонстрировала попытки военного противоборства с КНДР, твердя о реагировании на чью-то «угрозу оружия массового уничтожения», – говорится в тексте заявления.
Отмечается, что 10 сентября представители оборонных ведомств Южной Кореи и США провели заседание в Сеуле. Стороны договорились усилить обмен информацией и повысить готовность к совместному реагированию на возможные атаки со стороны Пхеньяна, а также активизировать объединенные учения.
В КНДР считают, что под предлогом защиты Сеул и Вашингтон готовятся к применению ядерного, химического и биологического оружия. Представитель северокорейского министерства добавил, что такие шаги ускоряют подготовку к реальной войне на полуострове и повышают риск использования оружия массового уничтожения. Вооруженные силы республики продолжат следить за ситуацией и оценивать угрозы безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны КНДР пригрозило США и их союзникам мощными зеркальными мерами в случае новой военной конфронтации.
Ранее Южная Корея предложила Пхеньяну заключить мирный договор. В свою очередь, администрация США выразила обеспокоенность по поводу быстрого развития северокорейской военной программы.