КНДР обвинила США и Южную Корею в подготовке военного конфликта с республикой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство обороны КНДР обвинило Южную Корею и США в попытках военного противоборства с республикой. В заявлении ведомства, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), подчеркивается, что действия союзников направлены на эскалацию напряженности, отмечает РИА «Новости».

«В последнее время свора американских войск и марионеточной армии Республики Корея более откровенно продемонстрировала попытки военного противоборства с КНДР, твердя о реагировании на чью-то «угрозу оружия массового уничтожения», – говорится в тексте заявления.

Отмечается, что 10 сентября представители оборонных ведомств Южной Кореи и США провели заседание в Сеуле. Стороны договорились усилить обмен информацией и повысить готовность к совместному реагированию на возможные атаки со стороны Пхеньяна, а также активизировать объединенные учения.

В КНДР считают, что под предлогом защиты Сеул и Вашингтон готовятся к применению ядерного, химического и биологического оружия. Представитель северокорейского министерства добавил, что такие шаги ускоряют подготовку к реальной войне на полуострове и повышают риск использования оружия массового уничтожения. Вооруженные силы республики продолжат следить за ситуацией и оценивать угрозы безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны КНДР пригрозило США и их союзникам мощными зеркальными мерами в случае новой военной конфронтации.

Ранее Южная Корея предложила Пхеньяну заключить мирный договор. В свою очередь, администрация США выразила обеспокоенность по поводу быстрого развития северокорейской военной программы.