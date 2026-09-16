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Убийца сотрудника Фонда соцстрахования в Москве получил 24 года колонии
В Москве 49-летний Аслан Хагундоков получил 24 года колонии строгого режима за жестокое убийство сотрудника Фонда социального страхования Олега Гвоздева.
Суд приговорил 49-летнего Аслана Хагундокова к 24 годам колонии строгого режима за убийство, совершенное в 2012 году, сообщает РИА «Новости». Следствие установило, что в ноябре 2012 года Хагундоков вместе с соучастником напал на мужчину во дворе на Садовой-Спасской улице.
Преступники нанесли жертве смертельные ножевые ранения и скрылись. Погибшим оказался сотрудник Фонда социального страхования Олег Гвоздев.
«С учетом позиции группы государственных обвинителей прокуратуры города Москвы суд приговорил Хагундокова к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года», – пояснили в прокуратуре.
Суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Также был удовлетворен иск потерпевшей о компенсации морального вреда.
Дело соучастника выделено в отдельное производство. Ранее Хагундоков уже отбыл десятилетний срок за другое убийство, совершенное в 2014 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи направили в суд дело об убийстве мужчины в московском метро в 2002 году. Столичный суд вынес приговор.