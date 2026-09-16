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На Украине провели обыски у бывшей заместительницы экс-генпрокурора
НАБУ и САП провели обыски у бывшего зама экс-генпрокурора Украины Карнаух
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у бывшей исполняющей обязанности главы налоговой службы и бывшей заместительницы экс-генпрокурора Леси Карнаух, пишут местные СМИ.
Следственные действия состоялись 15 сентября, передает РИА «Новости». «НАБУ и САП 15 сентября провели обыски у Карнаух, которую уволил кабмин в тот же день, когда Кравченко покинул страну», – говорится в публикации издания «Украинская правда».
Официальные причины проведения обысков пока не раскрываются.
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