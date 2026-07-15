Рано или поздно малый город в России будет восприниматься не как промежуточная остановка на жизненном пути к мегаполису и не как объект для досужего взгляда со стороны, а как естественная, наиболее удобная для человека форма организации среды обитания, где всё рядом, все друг друга знают и всё соразмерно человеку.2 комментария
Фидан назвал цель визита в Киев
Фидан заявил о планах обсудить в Киеве урегулирование конфликта на Украине
Министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что проведет переговоры с украинским руководством для поиска путей завершения текущего конфликта и передачи посланий от Реджепа Тайипа Эрдогана.
Дипломат посетит украинскую столицу 15 и 16 июля. Ожидается, что его примет Владимир Зеленский, а также состоятся встречи с министром иностранных дел Андреем Сибигой и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым, передает РИА «Новости».
«В Киеве мы будем обсуждать то, как можно завершить этот конфликт. Узнаем позицию украинских коллег, передадим послания президента Эрдогана и поделимся нашими мнениями», – заявил Хакан Фидан журналистам в Польше.
Министр напомнил, что месяцем ранее турецкая делегация побывала в Москве. Там представители Анкары передали российской стороне послания своего лидера и изучили позицию властей России по урегулированию ситуации.
Кроме того, накануне глава ведомства поучаствовал в парижской конференции. Теперь Анкара намерена продолжить дипломатические усилия для мирного разрешения украинского кризиса.
Ранее на недавнем саммите в Париже Хакан Фидан предложил возобновить мирный диалог по Украине на территории Турции.
Месяцем ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким министром инициативу Анкары в Казани.
Для достижения прочного мира турецкая сторона выразила готовность организовать следующий раунд переговоров между Москвой и Киевом.