Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет об истребителях F-35

Пентагон впервые за 20 лет заблокировал публикацию отчета о программе F-35

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство обороны США впервые более чем за 20 лет запретило обнародовать ежегодный отчет о программе американских истребителей F-35, который подготавливается по требованию Конгресса, сообщает агентство Bloomberg.

«Пентагон впервые более чем за 20 лет заблокировал публикацию ежегодного отчета о дорогостоящей и противоречивой программе истребителей F-35», – говорится в материале издания. Документ публиковался каждый год начиная с 2005 года.

В этом году в ходе проверки была найдена закрытая информация, которую нельзя разглашать. Агентство отмечает, что программа создания боевых самолетов F-35 регулярно подвергается критике из-за выхода за рамки бюджета, задержек с поставками двигателей, срыва сроков обновления софта и быстрого износа деталей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки обновления программного обеспечения американских истребителей застопорились из-за проблем со стабильностью.

Ранее американское военное ведомство опровергло слухи о поставках новейших боевых самолетов без радиолокационных станций. А в прошлом году Военно-воздушные силы США почти вдвое сократили закупки машин пятого поколения до завершения их модернизации.