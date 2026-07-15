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Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет об истребителях F-35
Пентагон впервые за 20 лет заблокировал публикацию отчета о программе F-35
Американское военное ведомство отказалось публиковать ежегодный доклад о проблемной программе истребителей из-за наличия в нем конфиденциальной информации, не подлежащей разглашению.
Министерство обороны США впервые более чем за 20 лет запретило обнародовать ежегодный отчет о программе американских истребителей F-35, который подготавливается по требованию Конгресса, сообщает агентство Bloomberg.
«Пентагон впервые более чем за 20 лет заблокировал публикацию ежегодного отчета о дорогостоящей и противоречивой программе истребителей F-35», – говорится в материале издания. Документ публиковался каждый год начиная с 2005 года.
В этом году в ходе проверки была найдена закрытая информация, которую нельзя разглашать. Агентство отмечает, что программа создания боевых самолетов F-35 регулярно подвергается критике из-за выхода за рамки бюджета, задержек с поставками двигателей, срыва сроков обновления софта и быстрого износа деталей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки обновления программного обеспечения американских истребителей застопорились из-за проблем со стабильностью.
Ранее американское военное ведомство опровергло слухи о поставках новейших боевых самолетов без радиолокационных станций. А в прошлом году Военно-воздушные силы США почти вдвое сократили закупки машин пятого поколения до завершения их модернизации.