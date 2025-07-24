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    Заокеанская ЧВК претендует на армянскую территорию
    Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от политики санкций
    Politico: Коварный враг Украины – ее руководство
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    Мирошник объяснил отказ Украины от краткосрочных «гуманитарных» перемирий
    Названа возможная причина катастрофы Ан-24 с десятками пассажиров
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина перешла к тактике нагадить под дверь

    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

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    24 июля 2025, 14:45 • Новости дня

    США сократили закупку F-35 до завершения модернизации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-воздушные силы США решили существенно снизить количество приобретаемых F-35, ожидая завершения модернизации истребителей.

    Военно-воздушные силы США почти вдвое уменьшили закупки истребителей пятого поколения F-35, передает ТАСС.

    В 2026 году американские ВВС планируют приобрести только 24 самолета этой модели, что составляет ровно половину изначально запланированного количества и значительно меньше 44 машин, которые закупят в текущем году.

    Начальник штаба ВВС США Дэвид Оллвин объяснил, что пересмотр планов связан с необходимостью дождаться прогресса компании Lockheed Martin во внедрении пакетов модернизации Block-4 и TR-3. Эти обновления должны повысить вычислительные мощности бортового компьютера и интегрировать новые системы вооружения, датчики и программное обеспечение. Однако сроки полной интеграции пакета до сих пор не определены, а готова лишь часть решений.

    По словам Оллвина, «наши финансовые ресурсы ограничены, и мы должны быть уверены, что приобретаемые нами F-35 будут способны противостоять растущим угрозам». Он также отметил, что возвращение к изначальным планам закупок возможно после полной реализации модернизации.

    Пентагон в этот период сосредоточился на инвестициях в разработку истребителя-бомбардировщика шестого поколения F-47, где ключевым подрядчиком стал Boeing, победивший Lockheed Martin в конкурсе за государственный контракт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поставка американских F-35 в Израиль была отложена из-за выявленных неисправностей истребителей. Британия несет огромные убытки из-за покупки F-35. В стране обнаружилась нехватка летчиков для управления этими самолетами.

    24 июля 2025, 07:15 • Новости дня
    Солдаты ВСУ записали гневное обращение к Зеленскому из лесов Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    На фоне колоссальных потерь ВСУ перебросили на Сумское направление из Черниговской области 300-й учебный танковый полк, сформированный изначально для обучения военнослужащих и их последующего распределения по боевым бригадам, рассказали «Северяне».

    «На фоне роста протестных настроений на Украине, военнослужащие 33 ошп записали видеообращение с оскорблениями В.Зеленского, который «не может обеспечить подразделение средствами БПЛА», – сообщил неофициальный Telegram-канал группы «Северный ветер».

    Бойцы рассказали, что в район Юнаковки противник постоянно перебрасывает резервы, которые методично уничтожаются десантниками «Севера». За прошедшие сутки ВСУ предпринял две безуспешные контратаки, для которых были привлечены более 20 человек. Более половины российские бойцы уничтожили, семеро остались ранеными на линии боевого соприкосновения, единицы бежали.

    В районе Кондратовки «Северяне» пресекли попытки ВСУ накопить резервы, уничтожив 20 солдат ВСУ и заставив бежать оставшихся. На Великобурлукском направлении российские бойцы ликвидировали десять боевых групп ВСУ.

    «На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены 16 штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, артиллерийский и минометный расчеты», – отметили в посте.

    В суточной сводке указано, что потери противника составили свыше 170 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской).


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    24 июля 2025, 04:31 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    Глава МИД ФРГ заявил о праве Украины воздействовать на территорию России
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил о необходимости для Украины не только себя защищать, но и воздействовать на территорию России, для чего Киев должен иметь соответствующие средства.

    «Одно можно сказать наверняка: Украина имеет право защищать себя от нападений. Для этого у Украины должны быть средства воздействия на территорию России. Но мы не будем раскрывать (президента России Владимиру) Путину через СМИ, какие системы вооружения мы предоставляем Украине», – заинтриговал Вадефуль читателей газеты Zeit.

    Он также назвал оснащение Украины новыми системами вооружения в настоящее время не финансовой проблемой, а проблемой доступности и производства, и над ней Германия работает. По его словам, поставки Taurus – задача многогранная.

    «Это технически непростая система вооружения, которую Украина не может получить в свое распоряжение на раз, однако этот вопрос необходимо постоянно прощупывать», – добавил немецкий министр.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поставки американской системы ПВО Patriot на Украину откладываются минимум до весны 2026 года.До этого министр обороны ФРГ Борис Писториус

    заявил, что Германия примет участие в ускоренной поставке на Украину пяти зенитных ракетных комплексов Patriot по договоренности с США

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    22 июля 2025, 08:40 • Новости дня
    Индия решила вывести МиГ-21 из эксплуатации ВВС
    Индия решила вывести МиГ-21 из эксплуатации ВВС
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советские истребители МиГ-21 завершат свою долгую историю эксплуатации в индийских ВВС в сентябре, когда на авиабазе состоится прощальная церемония.

    Индия планирует вывести из эксплуатации все оставшиеся истребители МиГ-21 осенью этого года, сообщает ТАСС. Прощальная церемония назначена на 19 сентября и пройдет на авиабазе Чандигарх. В мероприятии примут участие высшее руководство ВВС Индии, а также ветераны, служившие на этих самолетах.

    По словам авиационного эксперта Ангад Сингха, «ни один другой истребитель не был связан с военно-воздушными силами Индии так долго, как МиГ-21 – целых две трети 93-летней истории ВВС страны неразрывно связаны с этим самолетом. Он принимал участие во всех боевых действиях с 1965 года вплоть до операции «Синдур» и в той или иной форме повлиял на карьеру практически каждого ныне живущего индийского летчика-истребителя. Нет сомнений, что это будет эмоциональное прощание с легендой индийского неба».

    В честь списания МиГ-21 пройдут воздушные показы и тематические выставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель ВВС Индии МиГ-21 разбился в индийском штате Пенджаб. Учебно-тренировочный истребитель МиГ-21 ВВС Индии также разбился при взлете с авиабазы Гвалиор. Индия решила купить российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ.

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    22 июля 2025, 01:45 • Новости дня
    Минобороны подготовило документ об индексации выплат военным

    Минобороны подготовило документ об индексации выплат военным на 7,6% вместо 4,5%

    Tекст: Антон Антонов

    Минобороны России подготовило проект постановления кабмина об индексации военным отдельных выплат на 7,6%, а не на 4,5%, как было ранее.

    Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В ведомстве пояснили, что коэффициент при индексации размеров страховых сумм, единовременных пособий и компенсаций предлагается изменить с 1,045 на 1,076, передает ТАСС.

    Повышение выплат затрагивает не только военнослужащих, но и сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы и службы принудительного исполнения.

    В пояснительной записке особо отмечено, что реализация этих изменений не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и будет осуществляться за счет уже предусмотренных финансовых ресурсов. «Действие проекта постановления будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года», – говорится в пояснительной записке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что военные пенсионеры и сотрудники силовых ведомств получат с октября 2025 года проиндексированные пенсии с учетом реальных инфляционных ожиданий, повышение составит 7,6%.

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    21 июля 2025, 19:40 • Новости дня
    В России предложено запретить закупки военной формы за рубежом

    Володин поручил разработать запрет на закупку военной формы за границей

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Госдумы Вячеслав Володин дал поручение подготовить законодательные поправки, направленные на полный отказ от закупки военной формы и тканей для нее за пределами России.

    Вячеслав Володин поручил первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову, а также главам комитетов по обороне и по промышленности и торговле Андрею Картаполову и Владимиру Гутеневу разработать поправки, предусматривающие запрет на закупку военной формы за рубежом, передает ТАСС.

    В пресс-службе Госдумы отметили: «Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на Совете ГД поручил первому заместителю председателя ГД Александру Жукову, а также главам комитетов по обороне и по промышленности и торговле Андрею Картаполову и Владимиру Гутеневу разработать поправки о запрете закупки военной формы за рубежом».

    Володин также призвал развивать отечественную легкую промышленность и отказаться от использования импортных тканей при производстве военной формы, что, по его словам, позволит создать рабочие места и развить технологии внутри страны. Спикер подчеркнул, что неправильно, когда бюджетные средства уходят в экономику других государств, если есть возможность производить все необходимое в России.

    Инициатива получила широкий резонанс, поскольку касается не только укрепления оборонной независимости, но и поддержки отечественного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин подписал указ о вступлении в силу изменений по комплектации и оформлению военной формы для высших офицеров и военнослужащих.

    В Москве прошел форум Народного фронта «Все для Победы!», посвященный итогам трех лет помощи участникам спецоперации. Семья Малий организовала гуманитарную помощь жителям Курахово. Ольга Язева основала проект «Швейные войска» для снабжения российских военных формой и одеждой.

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    21 июля 2025, 20:40 • Новости дня
    В США умер участник высадки в Нормандии, ставший звездой TikTok

    Американский ветеран Нормандской операции Джейк Ларсон умер в возрасте 102 лет

    В США умер участник высадки в Нормандии, ставший звездой TikTok
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В возрасте 102 лет скончался Джейк Ларсон, участник Нормандской операции, ставший популярным блогером на TikTok.

    О смерти ветерана сообщил телеканал CBS, передают РИА «Новости». Родственники Джейка Ларсона рассказали, что он скончался на 103-м году жизни. Ларсон был участником высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году, пережил немецкий обстрел и после войны был награжден Бронзовой звездой, а также французским орденом Почетного легиона.

    С возрастом Ларсон стал широко известен благодаря своим публикациям в TikTok, где делился воспоминаниями о Второй мировой войне, историями о павших товарищах и собственным опытом. На его аккаунт подписалось более 1,2 млн человек.

    В последние годы ветеран неоднократно посещал Францию на годовщину высадки, где его встречали поклонники, желавшие сделать совместные фотографии или обнять знаменитого «Папу Джейка». В одном из интервью Ларсон отмечал: «Я просто рассказываю о жизни, чтобы никто не забыл то, что было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон считал, что приглашение России на церемонию в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии стало бы дружественным актом и шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

    Ветеран Второй мировой войны Чарльз Норман Шей провел индейский обряд на мемориальном кладбище советских солдат в Волгоградской области и поблагодарил советских солдат за спасение мира. Белый дом, исключая СССР из списка стран, одержавших победу над нацизмом во Второй мировой войне, совершает грубую ошибку, которую должен исправить, заявил Фрэнк Кон.

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    21 июля 2025, 17:23 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 19 украинских дронов в российских регионах

    Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Московским регионом

    Tекст: Денис Тельманов

    В период с 12:20 до 15:00 дежурные расчеты перехватили серию украинских беспилотников над несколькими областями, включая Московский регион.

    Как передает ТАСС, Минобороны России сообщило о перехвате девятнадцати украинских беспилотников самолетного типа 21 июля в промежутке с 12:20 до 15:00 по московскому времени. Пять аппаратов были сбиты над Московским регионом, один из них направлялся в сторону Москвы.

    Шесть украинских дронов уничтожили над Брянской областью, четыре – над Орловской, по два – над Калужской и Смоленской областями. Эти данные озвучили в официальном сообщении ведомства.

    В Минобороны подчеркнули, что атака была своевременно отражена дежурными средствами противовоздушной обороны, жертв и разрушений не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вблизи Москвы был сбит беспилотник, и на месте его падения работают экстренные службы. В Тульской области за одну ночь нейтрализовали четыре беспилотника, жертв и разрушений не произошло. Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожили средствами ПВО.

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    22 июля 2025, 14:44 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о росте стоимости подлодки Columbia для ВМС США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость строительства атомной подлодки типа Columbia для ВМС США увеличилась до 16,1 млрд долларов из-за роста цен на сырье и оплату труда, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Командование кораблестроения и вооружений (NAVSEA) ВМС США.

    Стоимость проекта строительства новейшей атомной подводной лодки типа Columbia для ВМС США возросла и теперь составляет 16,1 млрд долларов, что превышает одобренную ранее Конгрессом смету на 12%, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg и Командование кораблестроения и вооружений ВМС США (NAVSEA).

    Корабль District of Columbia строят компании General Dynamics и Huntington Ingalls Industries. В NAVSEA заявили, что почти две трети новых расходов связаны с удорожанием сырья и ростом оплаты труда, а остальная часть объясняется результатами деятельности подрядчиков. Это не первое удорожание проекта – ранее ВМС уже пересматривали его стоимость в сторону увеличения.

    По информации агентства, подлодка должна стать ключевым звеном ядерной триады США в составе флота. Строительство отстает от графика на 17 месяцев, хотя его подготовка началась еще в 2019 году, а корпус заложили в 2022 году. Первоначально планировалось, что лодка будет готова к октябрю 2027 года.

    США намерены построить всего 12 атомных подлодок этого типа и к 2031 году полностью ввести их в состав ВМС. Они должны заменить действующие подлодки типа Ohio, вывод из эксплуатации которых стартует в 2027 году. В отчете Управления по подотчетности правительства США за 2023 год отмечалось, что специалисты ВМС и Пентагона сомневаются в возможности завершить строительство всех новых субмарин стоимостью более 130 млрд долларов в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чиновники ВМС и Пентагона США выразили сомнения в том, что новейшие подводные лодки типа Columbia стоимостью 132 млрд долларов будут построены в срок до 2031 года.

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    23 июля 2025, 14:45 • Новости дня
    Десантники применили новейшие АК-12К при штурме укрепрайона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшие автоматы АК-12К были использованы российскими десантниками при взятии укрепленного района в лесу Сумской области, что обеспечило успех операции.

    Российские десантники из 51-го гвардейского парашютно-десантного полка применили новые автоматы Калашникова АК-12К при штурме украинского укрепрайона в Сумской области, передает ТАСС.

    Как уточнили в концерне «Калашников», штурмовая группа, вооруженная АК-12К, захватила укрепленный район в лесном массиве, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. В сообщении отмечается, что в результате операции было уничтожено более десяти украинских военнослужащих.

    Автомат АК-12К разработан специально для подразделений ВДВ с учетом их требований. Оружие обладает улучшенными техническими и эргономическими характеристиками, а также повышенной надежностью в условиях современного боя. АК-12К использует патрон калибра 5,45 мм и предназначен для эффективного поражения живой силы противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Воздушно-десантные войска получили новую модификацию автомата Калашникова АК-12К. Концерн «Калашников» впервые показал новейшие укороченные версии автоматов АК-12 и АК-15 на мероприятии в стрелковом комплексе в парке «Патриот».

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    23 июля 2025, 01:06 • Новости дня
    Двое военнослужащих России переданы медикам с подконтрольной Киеву территории

    Tекст: Ирма Каплан

    Два российских военнослужащих, нуждавшиеся в срочной медпомощи, переданы врачам с подконтрольной Киеву территории, согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям между Россией и Украиной, сообщили в Минобороны России

    «22 июля текущего года в соответствии с достигнутыми второго июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих», – сказано в

    Telegram-канале ведомства.

    В оборонном ведомстве добавили, что российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Там им оказывается необходимая медицинская помощь.

    Затем их доставят в Россию для последующего лечения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лейтенант полиции Днепровского районного отделения Киева Екатерина Король передала аудиосообщение своему отцу, находящемуся в плену в России, через представителей российских силовых структур.


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    23 июля 2025, 05:35 • Новости дня
    ВМФ России приступил к оперативному учению «Июльский шторм»
    ВМФ России приступил к оперативному учению «Июльский шторм»
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Минобороны России

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский Военно-морской флот начал учение «Июльский шторм» в акваториях четырех морей, в котором участвуют более 150 кораблей и свыше 15 тыс. военнослужащих, сообщили в Минобороны страны.

    «В период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-морского флота «Июльский шторм» с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии», – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

    В маневрах задействованы более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной техники и свыше 15 тыс. военнослужащих.

    По информации Минобороны, в ходе учения проверяется готовность группировок к решению нестандартных задач, комплексному применению высокоточного оружия, беспилотных систем и современных образцов техники.

    Военные экипажи отработают развертывание в районы боевого предназначения, противолодочные действия, оборону районов базирования и морской экономической деятельности.

    Также будут проведены задачи по отражению атак условного противника, обеспечению безопасности судоходства и нанесению одиночных и совместных ударов по объектам противника с применением высокоточного вооружения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, совместные трехдневные учения CASAREX 2025 с участием военно-морских сил Ирана, России и наблюдателей из стран прикаспийского региона стартуют 21 июля в Каспийском море.

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    22 июля 2025, 13:47 • Новости дня
    Индия получила первую партию американских вертолетов Apache AH-64E

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армейская авиация Индии усилилась после поступления первых трех ударных вертолетов Apache AH-64E, прибывших из Соединенных Штатов.

    Индийская армия получила первую партию из трех новых боевых вертолетов Apache AH-64E в рамках соглашения между Индией и США на сумму 600 млн долларов, передает ТАСС.

    В армейской пресс-службе заявили: «Важнейший момент для индийской армии. Сегодня в Индию прибыла первая партия вертолетов Apache для армейской авиации». В ведомстве также отметили, что новые машины значительно повысят оперативные возможности военных.

    Поставка вертолетов была задержана из-за сбоев в цепочке поставок и технических проблем, с которыми столкнулись американские производители. Изначально шесть вертолетов должны были поступить в армию к маю – июню 2024 года, однако в результате сложности сроки были смещены.

    Вторая партия из трех вертолетов ожидается к концу текущего года, после чего новые машины будут размещены на западной границе с Пакистаном. ВВС Индии уже эксплуатируют 22 вертолета Apache, поставленных по предыдущему контракту 2015 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индии выразили обеспокоенность задержкой поставок американских вертолетов Apache и двигателей для истребителей Tejas Mk 1A.

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    23 июля 2025, 23:15 • Новости дня
    Вернувшиеся из плена российские бойцы поблагодарили всех за содействие
    Вернувшиеся из плена российские бойцы поблагодарили всех за содействие
    @ Скриншот с видео/Telegram-канал Министерства обороны России

    Tекст: Ирма Каплан

    Согласно российско-украинскими стамбульскими договоренностями от второго июня, с подконтрольной киевскому режиму территории вернулась группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ, рассказали в Минобороны России.

    «В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – сказано в Telegram-канале оборонного ведомства.

    По словам одного из бойцов, этот день – один из самых радостных в его жизни.

    «Я благодарю всех, кто к этому как-то причастен, кто помог каждому из нас, кто нас оттуда забрал, кто вернул нас домой к нашим семьям, к нашим родным. Спасибо вам всем большое», – сказал военнослужащий.

    Второй добавил, что хочет поблагодарить «Родину, которая нас не забыла».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем ранее два российских военнослужащих, нуждавшиеся в срочной медпомощи, переданы врачам с подконтрольной Киеву территории, согласно достигнутым в Стамбуле договоренностям между Россией и Украиной.


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    23 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    США впервые испытали ракетный комплекс Typhon по морской цели в Австралии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные провели уникальные испытания комплекса Typhon, поразив морскую цель ракетой SM-6 вблизи северного побережья Австралии.

    США впервые испытали ракетный комплекс средней дальности MRC Typhon по морской цели на территории Австралии, сообщает портал РИА «Новости» со ссылкой на Defense One и генерал-лейтенанта Джоэла Вауэлла.

    Испытание состоялось в рамках совместных учений «Сабля-талисман» с Австралией. Это стало первым подобным применением Typhon для удара по кораблю.

    Пуск был произведен с полигона Брэдшоу, расположенного на севере страны, в более чем 320 километрах от города Дарвин. Морская цель находилась на расстоянии 166 километров от места запуска. Для атаки использовалась противокорабельная ракета SM-6.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности приобрести у США пусковые установки Typhon для применения ракет средней и меньшей дальности. США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые превосходят по характеристикам уже находящиеся в Европе крылатые ракеты и создают серьезные риски для России.

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    23 июля 2025, 11:45 • Новости дня
    Путин присвоил 52-й артиллерийской бригаде ВДВ звание гвардейской

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин своим указом отметил новым статусом 52-ю артиллерийскую бригаду Воздушно-десантных войск за отвагу и мужество, проявленные личным составом в ходе боевых действий.

    Почетное наименование «гвардейская» присвоено 52-й артиллерийской бригаде Воздушно-десантных войск указом президента, документ опубликован на сайте Кремля.

    «За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 52 артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская», – говорится в указе.

    Ранее президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейских» 1488-го зенитному ракетному полку и 227-й артиллерийской бригаде.

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