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«Уралдронзавод» представил сбивающий аппараты противника беспилотник «Упырь-ПВО»
На форуме в Тюмени представили способный перехватывать дроны аппарат «Упырь-ПВО»
Новый отечественный дрон «Упырь-ПВО» с четырьмя килограммами полезной нагрузки способен догонять и уничтожать вражеские беспилотники даже в условиях активного радиоэлектронного подавления, отметил «Уралдронзавод».
Перспективную модель беспилотника самолетного типа показали на форуме «Патриоты России» в Тюмени, передает ТАСС. Создателем аппарата выступило предприятие «Уралдронзавод».
«Упырь-ПВО» – это перспективная разработка. Компактный самолет позволяет догонять дроны противника и осуществлять сбитие», – рассказали представители компании на выставочном стенде.
Согласно справочным материалам, аппарат способен эффективно выполнять задачи даже при активном воздействии вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Полезная нагрузка устройства составляет четыре килограмма.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этом же форуме предприятие представило новый беспилотник «Упырь-К» с дальностью полета около 50 км.
В начале августа генеральный директор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук пострадал в результате подрыва автомобиля.
Зимой российские военные задействовали дроны повышенной грузоподъемности «Упырь-18» на купянском и константиновском направлениях.