«Уралдронзавод» представил сбивающий аппараты противника беспилотник «Упырь-ПВО»

Умер руководивший созданием «Панциря» глава холдинга «Высокоточные комплексы» Денисов

Tекст: Елизавета Шишкова

«С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Александра Владимировича Денисова, первого генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы», который возглавлял холдинг со дня основания в 2009 году по 2022 год», – заявили представители компании, передает ТАСС.

В корпорации отметили, что именно под руководством эксперта объединение в кратчайшие сроки достигло лидирующих позиций в отечественном оборонно-промышленном секторе. Продукция холдинга также завоевала прочное признание на мировом рынке вооружений.

Денисов принимал самое непосредственное участие в реализации множества выдающихся оборонных проектов. Среди них создание зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», переносного комплекса «Верба» и управляемой ракеты «Изделие 305».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе текущего года холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

В июне президент России Владимир Путин анонсировал расширение выпуска переносных зенитных ракетных комплексов «Верба».

В начале года пресс-служба предприятия отчиталась о кратном увеличении производства вооружения.