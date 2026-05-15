Пленный ВСУ рассказал о переходе украинской промышленности на ВПК

Пленный боевик ВСУ сообщил о переходе промышленности Украины на ВПК

Tекст: Тимур Шайдуллин

Значительная часть украинской промышленности переориентирована на нужды военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил ТАСС сдавшийся в плен боевик подразделения «Волки да Винчи» Павел Федько, ранее работавший консультантом на одном из предприятий Днепропетровска.

«С началом войны в Днепропетровске почти все заводы прямо или косвенно стали переходить на какую-то военную деятельность. То есть там даже какие-то заброшенные площадки в районе завода "Бабушкино" перешли на производство снарядов», – заявил пленный военнослужащий.

Федько также отметил, что промышленный сектор испытывает серьезный дефицит специалистов. По его словам, нехватка кадров возникла из-за того, что большая часть работников была мобилизована в ряды вооруженных сил.

Между тем накануне ВС РФ нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ранее ФРГ объявила о намерении открыть совместное с Украиной производство ударных беспилотников дальнего действия. До этого Киев начал активно закупать комплектующие для беспилотников на Тайване из-за опасений зависимости от китайских поставок.