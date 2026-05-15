  Путин сообщил о позитивных сдвигах в экономике и росте в ключевых областях
    О последствиях вступления в НАТО сербам нужно задуматься уже сейчас
    Лавров назвал Зеленского новым фюрером Европы
    Юшков оценил слова Трампа о готовности Китая покупать нефть у США
    Мирошник сообщил об афганских методах пыток ВСУ в украинском плену
    Украина передала России искалеченных военнопленных
    Лавров: Путин испытал европейцев Шрёдером
    Трамп отверг последнее мирное предложение Ирана
    СВР: Украина начала массовую скупку российских Telegram-каналов
    Одобрено строительство первого в России подземного хранилища CO2
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем Украина похожа на Ирак

    До 1921 года никакого Ирака не существовало. Любители древней истории вспомнят и шумерские города-государства, и первую в мире Аккадскую империю, и Вавилон с Ассирией. Судьба иракской государственности демонстрирует, как вместо создания прочной основы можно угробить страну практически на корню.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Ореол обреченности реет над аналоговым человеком

    Моему собеседнику 28. Он выглядит на 45. Семь ранений, шестнадцать контузий. Он пошел воевать добровольцем в марте 2022 года. Как же они красивы эти люди двадцатого века, как отличаются они, словно нарисованы на темной доске не эфиром, а кровью.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    15 мая 2026, 14:32 • Новости дня

    Пленный ВСУ рассказал о переходе украинской промышленности на ВПК

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Большинство промышленных предприятий на Украине перепрофилировали для выпуска военной продукции, при этом заводы столкнулись с острой нехваткой кадров из-за мобилизации, сообщил пленный боевик ВСУ.

    Значительная часть украинской промышленности переориентирована на нужды военно-промышленного комплекса. Об этом сообщил ТАСС сдавшийся в плен боевик подразделения «Волки да Винчи» Павел Федько, ранее работавший консультантом на одном из предприятий Днепропетровска.

    «С началом войны в Днепропетровске почти все заводы прямо или косвенно стали переходить на какую-то военную деятельность. То есть там даже какие-то заброшенные площадки в районе завода "Бабушкино" перешли на производство снарядов», – заявил пленный военнослужащий.

    Федько также отметил, что промышленный сектор испытывает серьезный дефицит специалистов. По его словам, нехватка кадров возникла из-за того, что большая часть работников была мобилизована в ряды вооруженных сил.

    Между тем накануне ВС РФ нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    Ранее ФРГ объявила о намерении открыть совместное с Украиной производство ударных беспилотников дальнего действия. До этого Киев начал активно закупать комплектующие для беспилотников на Тайване из-за опасений зависимости от китайских поставок.

    15 мая 2026, 06:51 • Новости дня
    Украина передала России искалеченных военнопленных в критическом состоянии

    Tекст: Вера Басилая

    Во время последнего обмена украинская сторона выдала несколько российских бойцов, находящихся на грани жизни и смерти из-за тяжелейших увечий и ампутаций. заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    По словам Мирошника, Киев вернул российской стороне военнослужащих с серьезными ранениями, речь идет о десятках бойцов с ампутированными конечностями, передает РИА «Новости».

    «Несколько человек нам передали в критическом состоянии на грани жизни и смерти», – заявил дипломат.

    Мирошник добавил, что причины появления столь тяжелых увечий предстоит выяснить медикам. Специалисты должны установить, стали ли ампутации следствием боевых действий или результатом жестокого обращения в плену. По словам посла, возвращение десятков искалеченных солдат выглядит весьма многозначительно.

    Ранее Мирошник заявил, что украинские военные применяют к российским пленным пытки электричеством и водой.

    Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

    В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.

    14 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
    Tекст: Ольга Иванова

    Ожесточенные бои на дальних подступах к Славянску сейчас сосредоточены в районе Рай-Александровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». По его словам, именно это направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта.

    «Касаемо данного направления, здесь мы видим, что основные боевые действия идут все-таки на дальних подступах к Славянску, сконцентрированы в районе Рай-Александровки сейчас, ожесточенные боестолкновения», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российские бойцы заняли новые рубежи на северо-восточных окраинах Рай-Александровки. В начале мая войска России закрепились на востоке данного населенного пункта. Спустя несколько дней украинская армия потеряла контроль над северо-западной частью этого поселка.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    14 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки российскими БПЛА в украинской столице разрушен офис местного разработчика беспилотных летательных аппаратов, компания планирует перенести производство за границу, об этом она сообщила в соцсетях.

    Офис украинской компании Skyeton, специализирующейся на производстве беспилотников, был уничтожен в Киеве в результате серии взрывов. Об инциденте представители разработчика сообщили на своей странице в социальных сетях, пишет ТАСС.

    Сейчас руководство предприятия готовится перенести производственные мощности за пределы страны. Днем ранее, 13 мая, поступали сообщения о многочисленных взрывах в украинской столице.

    Как пишет военкор Александр Коц, офис разработчика дальнобойных дронов Skyteon был уничтожен российскими «Геранями». По его словам, у Skyteon производственные мощности распределены по разным регионам страны, и за ее пределами. Таким образом, предприятие пыталось снизить возможные последствия ударов.

    «Даже если это правда и противник не преуменьшает нанесенный ущерб, то почин все равно хороший. Чтобы лишить противника «малого воздуха», надо не дроны сбивать, а валить идеологов, разработчиков и производителей беспилотия», – подчеркнул Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК. Кроме того, российские военные уничтожили 15 станций Starlink под Харьковом.

    15 мая 2026, 01:57 • Новости дня
    Мирошник сообщил об афганских методах пыток ВСУ в украинском плену

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные используют против российских военнопленных жестокие методы дознания, характерные для американских кампаний на Ближнем Востоке, пытают водой и током, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Вооруженные силы Украины подвергают пленных россиян изощренным издевательствам, передает РИА «Новости».

    По его словам, речь идет о применении электричества и утоплении в воде.

    «Новые методы появляются с приходом иностранных инструкторов. Методы... которые применялись в Афганистане и Ираке. Например, человека топят и не дают прийти в себя. Электрические стулья становятся повсеместными. Присутствует подвешивание людей за ноги и долгосрочное избиение», – заявил дипломат.

    Ранее Мирошник уже обращал внимание на факты сексуального насилия и моральных унижений со стороны украинских военных. Он также отметил формальный подход международных организаций, посещающих пленных, которые игнорируют реальное положение дел.

    Мирошник сообщил о введении украинскими военными неизвестных препаратов пленным российским солдатам.

    В феврале Мирошник рассказал о содержании захваченных бойцов в клетках секретных тюрем.

    14 мая 2026, 20:56 • Новости дня
    Кличко заявил о встрече в четверг с погибшим год назад бойцом ВСУ
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр украинской столицы Виталий Кличко во время заседания городского совета сообщил об общении в этот четверг с военнослужащим, который скончался год назад.

    Градоначальник рассказал о случившемся в ходе заседания Киевского городского совета, передает ТАСС. Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале администрации города. По словам Кличко, 14 мая к нему подошел военнослужащий. «Боец 112-й бригады, который год назад погиб», – заявил Кличко.

    Мэр Киева не стал вдаваться в подробности и объяснять, каким именно образом ему удалось побеседовать с умершим человеком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко отметил отсутствие благодарности от горожан за хорошую погоду.

    15 мая 2026, 12:04 • Новости дня
    СВР: Украина начала массовую скупку российских Telegram-каналов
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецслужбы киевского режима пытаются дестабилизировать ситуацию в России, приобретая популярные Telegram-каналы для скрытого распространения ложных сведений от лица лидеров мнений, сообщила Служба внешней разведки России (СВР).

    Украинские спецслужбы усилили попытки дестабилизировать российское общество, перейдя от телефонного мошенничества к информационным диверсиям, сообщается на сайте ведомства.

    Теперь планируется расшатывать ситуацию в стране под видом распространения патриотического контента.

    В конце апреля 2026 года стартовала кампания по массовой скупке российских военных и патриотических Telegram-каналов. Предложения о покупке рассылаются со специально созданных фейковых аккаунтов от имени известных публичных деятелей и лидеров общественного мнения.

    Главная цель таких действий – подменить информационное наполнение приобретенных площадок. В дальнейшем ресурсы планируют использовать для распространения дезинформации, а также дискредитации политического руководства и ВС России.

    Таким образом владельцев каналов пытаются втянуть в противоправную деятельность, угрожающую национальным интересам государства.

    В декабре российские силовые структуры выявили связанный с разведкой Украины канал с ложными сведениями о военных. В конце прошлого года правоохранители задержали десять жертв телефонных мошенников за совершение диверсий по заданию Киева.

    14 мая 2026, 21:32 • Новости дня
    Ударные беспилотники поразили металлургический комбинат в Кривом Роге
    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники нанесли точные удары по цехам металлургического комбината «АрселорМиттал» в городе Кривой Рог.

    Российские военные применили телеуправляемые беспилотники «Герань» для удара по цехам металлургического комбината «АрселорМиттал» в Кривом Роге, сообщает военный корреспондент Александр Коц в своем Мах. Использование управляемых дронов позволило добиться высокой точности попаданий.

    Ранее работа предприятия была парализована из-за систематических атак на железнодорожную инфраструктуру. По данным военкора, площадки комбината использовались украинскими силами в качестве ремонтно-восстановительной базы, а также для сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. Это делает завод законной военной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска повредили промышленное предприятие в Кривом Роге. В этот же день беспилотники «Герань» поразили производственный объект в Ужгороде. В прошлом году армия России уничтожила цех по сборке дронов в районе Запорожья.

    14 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Пушилин: Российские войска ведут охват Красного Лимана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска берут в огневой мешок Красный Лиман, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин во время интервью на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

    «В самом Красном Лимане продолжаются бои на северо-западе. В восточной и юго-восточной частях города – улучшаются наши позиции, идет охват населенного пункта», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основные бои на Славянском направлении сконцентрировались в районе Рай-Александровки. Ранее Вооруженные силы России выбили украинских военных из северо-западной части этого поселка.

    15 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Лавров назвал Зеленского новым фюрером Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Под руководством Берлина создается новое европейское движение в поддержку нацизма, где роль современного фюрера отведена нынешнему украинскому лидеру, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава МИД Сергей Лавров дал жесткую оценку политике западных стран, передает РИА «Новости».

    Общаясь с журналистами в Индии, он заявил: «Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский. Под его как бы эгидой новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии все осуществляется».

    Министр подчеркнул, что происходящее вызывает тревогу и сильно напоминает события прошлого. Однако, по его словам, эти опасения компенсируются знанием истории.

    Лавров напомнил, что подобные сюжеты всегда имели вполне определенный финал, и других вариантов завершения для них существовать не может.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 мая Сергей Лавров заявил о возрождении нацизма в Европе и поддержке нацистских режимов европейскими странами.

    Ранее, 8 мая, Лавров на церемонии в МИД предупредил о готовящемся Европой нападении на Россию по примеру Гитлера.

    В конце апреля министр иностранных дел России заявил о получающем удовольствие от возрождения нацизма Владимире Зеленском.

    15 мая 2026, 08:25 • Новости дня
    Бывшего главу офиса Зеленского Ермака поместили в платную камеру СИЗО
    Tекст: Мария Иванова

    Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, обвиняемый в отмывании денег при строительстве элитной недвижимости, содержится в платной камере следственного изолятора.

    Защита бывшего главы офиса украинского лидера оплатила его пребывание в комфортных условиях под стражей, передает РИА «Новости».

    Высший антикоррупционный суд Украины ранее постановил арестовать экс-чиновника с возможностью освобождения под залог в 3,1 млн долларов.

    «Я знаю, что мы ему проплатили там камеру… Я лично проплатил», – заявил адвокат Игорь Фомин в эфире украинского телевидения. Сам обвиняемый утверждает, что не располагает средствами для внесения залога, а его юристы готовят апелляционную жалобу на решение суда.

    Уголовное преследование связано с легализацией средств при возведении элитного жилья в пригороде Киева. Специализированная антикоррупционная прокуратура изначально настаивала на более строгих условиях, требуя установить сумму залога на уровне 4,1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские правоохранители предъявили бывшему главе офиса президента обвинения в финансовых махинациях.

    Высший антикоррупционный суд Украины арестовал политика по делу о легализации денежных средств.

    Судья также запретил подозреваемому общаться с личным астрологом.

    14 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    ВС России нанесли мощный удар по киевскому «селу олигархов»

    ВС России поразили элитный поселок под Киевом и авиазавод

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на 14 мая российские военные осуществили масштабную атаку на объекты военной и сопутствующей инфраструктуры в районе украинской столицы, задействовав более 60 ракет, позже выяснилось, что были поражены элитный поселок в пригороде украинский столицы и авиазавод.

    Вооруженные силы России в ночь на 14 мая нанесли серию ударов по объектам в Киеве и его окрестностях. Как сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале, атака стала самой мощной за последние месяцы. «Киев трясло до утра», – отметил подпольщик, добавив, что беспилотники атаковали волнами, а всего было выпущено более 60 ракет различных типов.

    Основными целями стали авиаремонтный завод в Жулянах, инфраструктура аэропорта Борисполь и тренировочная база спецназа на юго-западе Киева. Кроме того, удары пришлись по кол-центру телефонных мошенников и двум объектам на севере и северо-востоке столицы, которые часто посещали автомобили с военными и дипломатическими номерами.

    В поселке Козин к югу от Киева четырьмя ракетами «Искандер-К» была поражена неизвестная цель. В этом населенном пункте расположены роскошные особняки украинской элиты, включая дома Рината Ахметова (признан в РФ членом экстремистского объединения) и братьев Клюевых. Примечательно, что именно в Козине планировалось строительство резиденций кооператива «Династия», в связи с легализацией средств на которое ранее был арестован экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

    Кроме того, ранее в четверг сообщалось, что в самом Киеве был ликвидирован офис производителя беспилотников Skyeton. Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Российские войска в ответ на террористические атаки нанесли массированный удар ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК.

    15 мая 2026, 08:42 • Новости дня
    ФСБ задержала в Мариуполе украинскую шпионку
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители пресекли деятельность жительницы Мариуполя, которая отправляла киевскому режиму координаты расположения российских воинских подразделений, сообщили в Управлении ФСБ по ДНР.

    Подозреваемая установила контакт с представителями разведки противника с помощью Telegram, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    В отношении злоумышленницы следственное подразделение ведомства возбудило уголовное дело по статье о государственной измене.

    «Женщина передавала украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России на территории Мариупольского муниципального округа», – уточнили в спецслужбе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая спецслужбы ДНР задержали донецкого медика по подозрению в государственной измене. В марте силовики заподозрили 18-летнюю жительницу Волновахи в передаче координат российских военных украинской разведке.

    15 мая 2026, 12:50 • Новости дня
    Россия передала Украине 526 тел погибших военных
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона в ходе обмена с российской получила 526 тел погибших военных украинских вооруженных сил (ВСУ), сообщил осведомленный источник.


    «Да», – сказал РИА «Новости» источник в ответ на вопрос о передаче Украине тел 526 погибших военных.

    Он подтвердил, что украинская сторона в ответ передала 41 тело российских бойцов.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщало, что Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205» при посредничестве ОАЭ.

    15 мая 2026, 13:00 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное
    Tекст: Мария Иванова

    Группировкой «Север» накануне был установлен контроль над Чайковкой в Харьковской области, а подразделения «Востока» взяли под контроль Чаривное в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    За неделю группировка «Север» нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за это время противник потерял свыше 990 военнослужащих, восемь орудий полевой артиллерии и десять станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и в течение прошедших суток освободили Чаривное в Запорожской области.

    За последнюю неделю было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за это время составили свыше 1940 военнослужащих, 21 бронемашина и шесть орудий полевой артиллерии.

    Подразделения Южной группировки за прошедшую неделю освободили Николаевку в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Всего в зоне ответственности Южной группировки ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, 16 бронемашин, 18 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Всего на этом направлении противник потерял более 2085 военнослужащих, 31 бронемашину, 13 артиллерийских орудий и семь станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, бригад охраны генерального штаба ВСУ и теробороны.

    Потери противника на этом направлении за минувшую неделю составили более 770 военнослужащих, десять бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. На этом направлении за неделю ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Николаевку в ДНР.

    Ранее российские войска освободили Кривую Луку в ДНР.

    До этого они установили контроль над селом Мирополье в Сумской области.

    15 мая 2026, 10:08 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «205 на 205» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, сообщило Минобороны.

    Россия вернула 205 своих военнослужащих с подконтрольной киевским властям территории, указало ведомство в Max.

    Взамен украинской стороне были переданы 205 военнослужащих ВСУ.

    Сейчас освобожденные российские бойцы находятся в Белоруссии. Там им предоставляют необходимую медицинскую помощь и оказывают психологическую поддержку.

    В дальнейшем все возвращенные военнослужащие отправятся в Россию. Они будут проходить лечение и реабилитацию в специализированных медицинских учреждениях Министерства обороны.

    Гуманитарные посреднические усилия при обмене оказали ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Россия вернула из украинского плена 193 военнослужащих.

    Инженерная школа подняла Россию на авиационный пьедестал

    Полностью отечественный двигатель ПД-8 для «Суперджета» – готов. Дело осталось за малым – собрать всю документацию и получить сертификат от Росавиации. Это огромное достижение не только для авиации России – без двигателей нет и самолетов. Это еще серьезное технологическое превосходство, в том числе над Китаем, который не умеет делать то, что Россия. Наконец, это дает России еще и суверенитет. Подробности

    Россия строит из Ливии дугу безопасности в Центральную Африку

    Москву по приглашению российского правительства посетил замкомандующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Саддам Хафтар, один из сыновей командующего ЛНА Халифы Хафтара. При этом Россия развивает отношения и с политическими противниками ЛНА – ливийским Правительством национального единства (ПНЕ). По мнению экспертов, визит Хафтара является элементом стратегии России по созданию «дуги безопасности» от Северной Африки до Сахеля, где Ливии отведена роль ключевого узла этого проекта. Подробности

    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули

    Две разных концепции придуманы на Западе и в России для увеличения эффективности стрельбы по беспилотникам стрелковым оружием. В России начали делать специальные пули, на Западе – особые «умные прицелы». Как устроены и те и другие устройства – и почему российский подход выглядит более перспективным? Подробности

    О последствиях вступления в НАТО сербам нужно задуматься уже сейчас

    Первые в истории Сербии совместные военные учения с НАТО вызвали скандал, поскольку сербы в большинстве своем не простили альянсу нападения на себя и вступать туда не собираются, несмотря на инсинуации. Но в более далекой перспективе Сербия частью НАТО наверняка станет, а спасти ее от этого неравного брака непросто. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации