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Уралдронзавод создал боевой дрон «Бердыш»
Уралдронзавод разработал тяжелый дрон «Бердыш» с огнеметом и гранатометом
Уралдронзавод представил новый тяжелый боевой беспилотник «Бердыш», способный выполнять несколько функций, включая атаку с использованием огнемета и гранатомета, минирование, грузоперевозки и разведку, сообщил генеральный директор предприятия Владимир Ткачук.
По его словам, дрон предназначен для поддержки штурмовых отрядов и обладает возможностью нанесения огневого поражения с использованием таких средств, как реактивный пехотный огнемет «Шмель» или гранатомет РПГ-30 «Крюк», передает ТАСС.
«Бердыш» также может выполнять задачи по минированию территорий, сбрасывая противотанковые и противопехотные мины на противника. Кроме того, беспилотник способен транспортировать грузы весом до 20 кг на расстояние в 25 км, что делает его важным элементом в снабжении штурмовых отрядов.
По словам Ткачука, дрон является модульной разработкой, что позволяет ему адаптироваться под различные боевые задачи, включая сброс мощных фугасов. Этот аппарат может быть использован для различных операций, обеспечивая как активное участие в бою, так и логистическую поддержку.
Ранее представитель предприятия, комментируя внесение завода в санкционный список США заявил, что вклад Уралдронзавода, выпускающего применяемые в зоне СВО FPV-дроны «Упырь», в общую победу отмечают как в самой России, так и за рубежом.