Tекст: Игорь Иножарский

Машинисты лондонского метро из профсоюза RMT начали 24-часовую забастовку в полдень четверга, серьезные перебои ожидаются в четверг и пятницу, пишет The Guardian. Переговоры в примирительной службе Acas во вторник завершились безрезультатно. Профсоюз, представляющий чуть меньше половины машинистов, утверждает, что изменения графиков навязываются и могут повысить усталость и повлиять на безопасность.

Директор по обслуживанию пассажиров Лондонского метрополитена Ник Дент назвал забастовку разочаровывающей после нескольких месяцев обсуждения добровольных предложений. «Водители, которые выберут четырехдневную неделю, и те, кто выберет пятидневный график с теми же условиями, что и при четырехдневном, будут проводить на работе меньше времени в год, при этом обеспечивая более эффективную и надежную работу метро для наших пассажиров», – сказал он.

Генеральный секретарь RMT Эдди Демпси заявил, что в схеме нет ничего добровольного: она вынуждает машинистов отказаться от существующих гарантий, а отказавшимся грозит перевод из депо. По словам Демпси, членам профсоюза предлагают больше времени проводить за управлением поездами и соглашаться на более длинные и непредсказуемые смены.

Большинство линий метро в четверг продолжат работу, кроме Пикадилли и Кольцевой, а линия Waterloo & City закроется с полудня. После 21:00 движения не ожидается, в пятницу поезда начнут ходить примерно с семи утра, нормальное сообщение восстановится лишь к вечеру. Линии Elizabeth, London Overground и национальные железные дороги будут работать, как обычно, но с большой загрузкой, автобусы окажутся переполнены.

RMT запланировал еще семь забастовок, включая два 24-часовых перерыва в работе в неделю перед Рождеством – 17 и 19 декабря. Следующие стачки намечены на 4 и 6 января 2027 года и еще три – на февраль. В среду из-за неожиданной забастовки части сотрудников были отменены некоторые рейсы Eurostar между Лондоном и Парижем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Национальная компания железных дорог Франции предупредила о перебоях в расписании пассажирских составов на фоне массовых протестов профсоюзов. Работа двух веток метро в Киеве остановилась из-за скачков напряжения в электросети. В июне вторая за неделю забастовка машинистов лондонского метро заблокировала движение на линиях Пикадилли и Кольцевой.