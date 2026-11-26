ФТС выявила у ростовчанина кустарное производство анаболических стероидов

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ходе оперативных мероприятий таможенники установили, что 35-летний житель Ростовской области организовал производство препаратов для роста мышечной массы у себя дома, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

Мужчина смешивал, капсулировал и упаковывал вещества, размещал рекламу на собственном сайте и на личной странице в социальной сети, а заинтересовавшимся покупателям опасный товар отправлялся по почте.

Дома у мужчины обнаружили упаковки расфасованного товара, а также капсулы и отдельные препараты для смешивания, содержащие в своем составе больше 2,5 кг сильнодействующего вещества. Препараты изъяты.

Возбуждено три уголовных дела по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК России (контрабанда сильнодействующих веществ). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Прогестерон включен в список сильнодействующих веществ, утвержденный постановлением правительства от 29 декабря 2007 года № 964, и запрещен к пересылке в международных почтовых отправлениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре таможенная служба Киргизии пресекла канал незаконного ввоза почти 500 таблеток экстази, отправленных почтой из Москвы.

В начале месяца турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бегюрджю заявил о риске уголовной ответственности в России за вывоз из Турции лекарств, содержащих псевдоэфедрин.

В июле таможенники аэропорта Пулково задержали пассажира из Стамбула при попытке незаконного ввоза крупной партии сильнодействующих веществ в багаже.