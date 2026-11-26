Tекст: Игорь Иножарский

Джордан Барделла в 2013 году написал однокласснику серию антисемитских и конспирологических сообщений, пытаясь убедить его в достоинствах полемиста Алена Сораля. В частности, Барделла писал: «Это сионисты стоят во главе банков». Полную переписку в Facebook* Messenger получила Le Monde.

Впервые о переписке 28 сентября сообщил Mediapart. Собеседник Барделла под псевдонимом «Саша» согласился рассказать о контексте разговора и высказаться. Анонимность нужна ему для защиты от крайне правых. Le Monde независимо подтвердила личность источника, его происхождение, образование и профессиональный путь.

Барделла возглавляет «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В момент переписки Барделла был молодым активистом партии, ему было около 18 лет. Сораль был популярен в начале 2000-х и известен антисемитскими взглядами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу полиция провела обыск в одном из парижских офисов партии «Национальное объединение» в рамках расследования дела о нарушении профессиональной тайны и тайны следствия. В сентябре Марин Ле Пен передала управление партией родственникам и ограничила влияние обвиненного в антисемитизме Джордана Барделла. В августе лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла сообщил об отсутствии банка для финансирования кампании перед президентскими выборами 2027 года.