В Пулково задержали иностранца за контрабанду десятков ампул тестостерона

Гражданина Турции задержали в Пулково за контрабанду десятков ампул тестостерона

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники таможни выявили в чемодане 60-летнего иностранца запрещенные к свободному перемещению препараты, передает РИА «Новости». Мужчину остановили на «зеленом» коридоре для выборочной проверки багажа.

«Сотрудники таможенного поста аэропорта Пулково обнаружили в багаже гражданина Турецкой Республики незаконно перемещаемые 36 ампул и четыре флакона с тестостероном», – сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Проведенная экспертиза подтвердила наличие в препаратах тестостерона пропионата и фенилпропионата. Эти вещества включены в список сильнодействующих и ограничены к ввозу на территорию ЕАЭС. Необходимых медицинских рецептов задержанный предоставить не смог.

Сам пассажир попытался оправдаться, назвав изъятые ампулы «витаминами для спорта». Начальник Пулковской таможни Эдуард Березинский напомнил, что подобные лекарства можно ввозить только для личного пользования при наличии подтверждающих документов и обязательного декларирования.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о незаконном перемещении сильнодействующих веществ. Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. В настоящий момент гражданин Турции заключен под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года следователи возбудили уголовное дело против организаторов крупной подпольной сети по продаже стероидов.

Осенью прошлого года правительство внесло ряд новых анаболиков в список сильнодействующих и ядовитых веществ.

За первое полугодие 2025 года российские таможенники изъяли из незаконного оборота более 9 тонн контролируемых препаратов.