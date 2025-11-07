В России запретили новые виды анаболиков, стероидов и психостимуляторов

Tекст: Вера Басилая

Правительство внесло ряд анаболических стероидов и психостимуляторов в список сильнодействующих и ядовитых веществ, передает ТАСС.

Документ был инициирован МВД, которое объяснило, что включенные соединения активно применяются как допинг и широко изымаются из незаконного оборота. В 2024 году полиция изъяла свыше 2,4 тонны подобных веществ, причем более 42% составили анаболики.

Перечень пополнили дизайнерские стероиды, в том числе андростанол, близкий по действию к фуразаболу, а также ряд селективных модуляторов андрогенных рецепторов – лигандрол, масторин, тестолон, рекардин и реверол. Так, лигандрол считается сильнейшим аналогом уже запрещенного остарина. Кроме этого, введен запрет на некоторые психостимуляторы, среди которых 1,4-диметилпентиламин, близкий по составу к ранее включенному ДМАА.

Все добавленные вещества не зарегистрированы в российском реестре лекарств и не используются официально в терапии. Врачи ранее подчеркивали потенциально опасные последствия их неконтролируемого приема – от головных болей и гормональных сбоев до серьезных нарушений обмена веществ и поражения печени.

МВД предложило внести в перечень сильнодействующих веществ 11 препаратов, в их числе различные анаболитические стероиды.

МВД также выступило за введение мер государственного контроля в отношении популярного спортивного жиросжигателя.