Ученый Кислов назвал воду Байкала чистой несмотря на токсичные цианобактерии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Появление опасных микроорганизмов зафиксировано лишь в хорошо прогреваемых бухтах и заливах рядом с населенными пунктами, однако на остальной акватории воду по-прежнему можно безопасно пить, передает ТАСС.

Ранее газета «Известия» писала об обнаружении в озере и реке Ангаре синезеленых водорослей, выделяющих поражающие печень и нервную систему токсины. Очагами их активности стали зоны с высокой туристической нагрузкой, в том числе пролив Малое Море и Баргузинский залив.

«Хорошо, что на Байкале, на берегах которого живут практически 140 тыс. человек и число туристов доходит до миллиона, проводятся такие тонкие детальные исследования. Но надо понимать, что эти водоросли. Да, действительно интенсивно размножаются, но в определенных местах. Это касается районов населенных пунктов, а также хорошо прогреваемого мелководья – речь о бухтах, заливах, проливах», – сказал Кислов.

По его словам, ошибочно считать водоем отравленным: байкальская вода остается слабоминерализованной и пригодной для употребления в пищу. Развитию жизни и масштабному распространению бактерий препятствует стабильно низкая температура, которая также обеспечивает высокую концентрацию очищающего водоем кислорода.

Ученый добавил, что данные об опасных микроорганизмах представляют научный интерес и не должны отражаться на хозяйственной деятельности или туризме, однако подчеркнул особую важность правильной эксплуатации очистных сооружений на побережье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство России предложило доработать законопроект о регулировании численности бакланов для сохранения экосистемы озера Байкал.

Во вторник эколог Елена Шаройкина заявила о необходимости оценки последствий строительства ГЭС в Монголии для водоема.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о планах принять около 400 тыс. туристов предстоящей зимой.