При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.0 комментариев
Глава Минздрава Мурманской области Панычев стал врио губернатора
Исполнять обязанности главы Мурманской области до указа президента будет министр здравоохранения региона, вице-губернатор Дмитрий Панычев.
«С 25 ноября 2026 года и до назначения указом президента РФ временно исполняющего обязанности губернатора Мурманской области в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами правительства региона обязанности губернатора Мурманской области временно исполняет заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев», – уточнило правительство в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заместитель председателя избирательной комиссии региона Елизавета Евсюкова сообщила о проведении выборов губернатора в сентябре 2027 года.
В среду президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора.
В понедельник главу Мурманской области Андрея Чибиса задержали по подозрению в совершении хищений.