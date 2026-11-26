При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.0 комментариев
Грузовой самолет FedEx выкатился за пределы ВПП в Майами
Самолет FedEx выкатился за пределы полосы в Майами
Все полосы международного аэропорта Майами, кроме одной, временно закрыли после выкатывания грузового самолета FedEx за пределы ВПП вечером в среду, пострадавших нет.
Грузовой самолет FedEx выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Майами около 20:40 по местному времени в среду, за день до Дня благодарения, пишет South China Morning Post.
По данным аэропорта, сообщений о пострадавших не поступало. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной службы Майами-Дейд, все полосы, кроме одной, временно закрыли.
Инцидент произошел почти через три месяца после того, как грузовой самолет Amazon выкатился за пределы другой полосы в Майами и загорелся, тогда на земле погибли пять человек. По данным издания, речь идет о самолете McDonnell Douglas.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине ноября самолет Boeing 767-36N авиакомпании Amazon Air, летевший из Майами в Цинциннати, подал сигнал общей чрезвычайной ситуации и развернулся в аэропорт вылета. В сентябре пилот грузового самолета Amazon предупредил коллегу о чрезмерной скорости перед аварией в Майами с пятью погибшими. Грузовой самолет Boeing 767-300 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Майами и загорелся.