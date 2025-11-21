Эксперт заявил о заимствовании Украиной идей БПЛА у России

Эксперт Федутинов заявил о заимствовании Украиной идей БПЛА у России

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские производители беспилотных летательных аппаратов при создании новых дронов заимствуют идеи инженеров из России, передает ТАСС.

Федутинов рассказал, что в Дубае украинская компания SkyFall представила дрон для борьбы с российскими беспилотниками «Герань». Федутинов отметил: «Разработчики нового украинского БПЛА фактически использовали идеи российских инженеров», подчеркнув, что такой подход предложили в России еще до начала СВО.

По словам Федутинова, использование дронов для перехвата вражеских беспилотников стало трендом последних лет. Среди аналогов он назвал российский дрон «Ёлка», американский Anvil и британский Baby Raptor, подчеркнув развитие этого направления в мире.

Новый украинский дрон частично производится с помощью 3D-печати, а около 85% комплектующих, как заявили на стенде SkyFall, изготавливается на Украине. Разработчики утверждают, что беспилотник может достигать скорости 300 км/ч, набирать высоту до 5 тыс. метров и выполнять задание на дистанции до 17 км.

Управление и наведение на цель организовано с помощью оптикоэлектронной системы с каналами видимого и теплового диапазона, а также системой машинного зрения. Помимо этого, на выставке были представлены дрон-бомбардировщик Vampire и линейка FPV-дронов от SkyFall.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные эксперты отметили достоинства полностью российского многоцелевого вертолета УТС-800 на выставке Dubai Airshow.

Иностранные делегаты проявили интерес к боевому опыту российских беспилотников Supercam.

Концерн «Калашников» презентовал зарубежным журналистам беспилотные системы «Скат 350М» и «Куб-2Э».