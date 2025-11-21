Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времён». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа, и к этому нам предстоит привыкнуть.0 комментариев
Эксперт заявил о заимствовании Украиной идей БПЛА у России
Эксперт Федутинов заявил о заимствовании Украиной идей БПЛА у России
Украинские производители при создании новых образцов беспилотников пытаются заимствовать идеи российских инженеров, заявил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов по итогам Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.
По его словам, украинские производители беспилотных летательных аппаратов при создании новых дронов заимствуют идеи инженеров из России, передает ТАСС.
Федутинов рассказал, что в Дубае украинская компания SkyFall представила дрон для борьбы с российскими беспилотниками «Герань». Федутинов отметил: «Разработчики нового украинского БПЛА фактически использовали идеи российских инженеров», подчеркнув, что такой подход предложили в России еще до начала СВО.
По словам Федутинова, использование дронов для перехвата вражеских беспилотников стало трендом последних лет. Среди аналогов он назвал российский дрон «Ёлка», американский Anvil и британский Baby Raptor, подчеркнув развитие этого направления в мире.
Новый украинский дрон частично производится с помощью 3D-печати, а около 85% комплектующих, как заявили на стенде SkyFall, изготавливается на Украине. Разработчики утверждают, что беспилотник может достигать скорости 300 км/ч, набирать высоту до 5 тыс. метров и выполнять задание на дистанции до 17 км.
Управление и наведение на цель организовано с помощью оптикоэлектронной системы с каналами видимого и теплового диапазона, а также системой машинного зрения. Помимо этого, на выставке были представлены дрон-бомбардировщик Vampire и линейка FPV-дронов от SkyFall.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные эксперты отметили достоинства полностью российского многоцелевого вертолета УТС-800 на выставке Dubai Airshow.
Иностранные делегаты проявили интерес к боевому опыту российских беспилотников Supercam.
Концерн «Калашников» презентовал зарубежным журналистам беспилотные системы «Скат 350М» и «Куб-2Э».