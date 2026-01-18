Тогда, в феврале 2024-го, казалось, что скоро наступит мир и восторжествует справедливость. Но события начали нас ломать. Но любая вьюга кончается. Надо просто... перестать ждать просвета.4 комментария
Полиция Украины усилила ночные патрули из-за энергокризиса
Украинские правоохранители переведены на усиленный режим работы, чтобы защитить инфраструктуру и предотвратить кражи на фоне энергетического кризиса, говорится в сообщении Национальной полиции страны.
Украинская полиция усилила патрулирование, особенно в ночное время, для предотвращения краж и обеспечения порядка в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС.
В сообщении Национальной полиции отмечается: «В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция работает в усиленном режиме. В частности, увеличено количество патрулей, которые будут нести службу, в том числе в ночное время».
Главными задачами патрулей названы поддержание публичного порядка, предотвращение воровства и других правонарушений, а также исключение угроз для людей и ключевых объектов инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу из-за сложной ситуации с отоплением и энергоснабжением.
Директор центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что жителям Киева, в чьих домах уже неделю отсутствует отопление, стоит искать место для временного переселения.