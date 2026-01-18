Полиция Украины усилила ночные патрули из-за энергокризиса

Tекст: Ольга Иванова

Украинская полиция усилила патрулирование, особенно в ночное время, для предотвращения краж и обеспечения порядка в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС.

В сообщении Национальной полиции отмечается: «В условиях чрезвычайной ситуации в энергетике полиция работает в усиленном режиме. В частности, увеличено количество патрулей, которые будут нести службу, в том числе в ночное время».

Главными задачами патрулей названы поддержание публичного порядка, предотвращение воровства и других правонарушений, а также исключение угроз для людей и ключевых объектов инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города покинуть столицу из-за сложной ситуации с отоплением и энергоснабжением.

Директор центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что жителям Киева, в чьих домах уже неделю отсутствует отопление, стоит искать место для временного переселения.