    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    21 ноября 2025, 06:22 • Новости дня

    Иностранцев заинтересовал боевой опыт беспилотников Supercam

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциальных зарубежных покупателей привлекает реальный боевой опыт применения беспилотников Supercam, а также способность проводить воздушную разведку в условиях радиоэлектронной борьбы, сообщила официальный представитель ГК «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    По ее словам, потенциальных зарубежных покупателей особенно привлекает реальный боевой опыт применения беспилотников Supercam, а также их способность осуществлять воздушную разведку даже в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС. Згировская подчеркнула: «Первое, что привлекает потенциальных зарубежных клиентов, – это главное конкурентное преимущество – реальный боевой опыт комплексов Supercam и способность проводить воздушную разведку в условиях радиоэлектронной борьбы». Также зарубежные делегации интересует возможность интеграции систем Supercam в их собственные военные программные комплексы.

    Згировская отметила, что представители страны Ближнего Востока, Африки, а также Юго-Восточной Азии проявили живой интерес к российской продукции на выставке Dubai Airshow 2025. Не только восточные и африканские военные делегации, но и американские военные посетили российский павильон, чтобы ознакомиться с последними разработками в области беспилотных летательных аппаратов.

    Внимание представителей СМИ различных стран также сконцентрировалось на новейшей модели Supercam S180. По словам Згировской, этот аппарат стал героем множества публикаций и телевизионных сюжетов. Участниками выставки также стали президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян, вице-премьер России Денис Мантуров и другие высокопоставленные лица.

    В рамках экспозиции ГК «Беспилотные системы» были показаны усовершенствованные модели – Supercam S350, БПЛА вертикального взлета и посадки Supercam SX350, высокоскоростной разведчик Supercam S180, а также компактный коптер Supercam X4. Все эти беспилотники уже доказали свою эффективность как на российском рынке, так и за рубежом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания-производитель объявила о планах начать сборку беспилотников Supercam за пределами России. Беспилотники Supercam презентовали на форуме в Сколково. Модель Supercam S350М оснастили системой защиты от атак FPV-дронов.

    18 ноября 2025, 21:38 • Новости дня
    Названо число обученных в Испании солдат ВСУ

    Более 8 тыс. украинских военных прошли подготовку в Испании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку, сообщил МИД страны на Пиренеях.

    Более восьми тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку на территории Испании, передает ТАСС. Эта информация содержится в пресс-релизе министерства иностранных дел Испании, распространенном после встречи главы ведомства Хосе Мануэля Альбареса с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

    Напомним, власти Испании заняли седьмое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Альбарес подчеркнул, что Испания будет продолжать предоставлять снаряжение и обучать солдат ВСУ. Также уточняется, что с начала спецоперации Мадрид уже выделил свыше 110 млн евро в качестве гуманитарной помощи и обещал направить около 600 млн евро на восстановление Украины.

    Кроме того, министр иностранных дел Испании подписал соглашение о совместной борьбе с так называемой российской дезинформацией в Латинской Америке.

    Встреча Альбареса и Ермака прошла в ходе визита в Испанию Владимира Зеленского.

    Сейчас Испания находится на седьмом месте в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД. Власти Испании выделяют Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро.

    А в конце лета российские военные нанесли удары ФАБ-3000 по позициям наемников из Испании.

    18 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе

    СМИ: Нехватка тротила в Европе замедлила поставки боеприпасов Киеву

    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе
    @ Wolf von Dewitz/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны НАТО испытали серьезный дефицит тротила, что затруднило поставки боеприпасов Евросоюзом на Украину и привело к росту цен, пишут СМИ.

    Дефицит тротила в странах НАТО, вызванный активными поставками вооружений в Израиль, существенно осложнил обеспечение Украины боеприпасами, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph. Единственный крупный завод по производству тротила в ЕС, принадлежащий Nitro-Chem и расположенный в Польше, большую часть своей продукции экспортирует в США, где тротил необходим для изготовления таких бомб, как МК-84 и BLU-109. Это привело к тому, что британские и европейские страны остро зависят от одного перегруженного предприятия.

    СМИ отмечают, что нехватка взрывчатки вынудила Киев сокращать использование артиллерии, а западные страны столкнулись с необходимостью спешно пополнять собственные запасы.

    The Daily Telegraph отмечает, что нехватка тротила на западных рынках спровоцировала резкий рост цен. За последние десятилетия стоимость одной тонны вещества в Британии увеличилась примерно с 837 до 33 тыс. фунтов. Это может сказаться не только на поле боя, но и навредить другим отраслям, например, производству электроники, поскольку металлы для нее добывают тоже с применением взрывчатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее рабочие центра в Лаврио в Греции заблокировали колонну из 18 грузовиков с 350 тоннами тротила для отправки на Украину.

    Финляндию превратили в производственную площадку для тротила и пороха НАТО.

    Во время учений альянса НАТО по подрыву тротила в Польше погибли два солдата.

    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    19 ноября 2025, 10:16 • Новости дня
    Министр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО

    Министр обороны Белоусов поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО

    Министр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В скором времени будет введен рейтинг российских регионов, оценивающий количество предоставляемых через цифровые сервисы и МФЦ мер социальной поддержки для участников спецоперации, сообщило Министерство обороны.

    Глава ведомства Андрей Белоусов на межведомственном совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым и замглавы Минэкономразвития Алексеем Херсонцевым, а также представителями региональных властей обсудил ускорение получения мер соцподдержки участниками СВО.

    Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе обсуждения было отмечено, что особый акцент сейчас делается на цифровизацию услуг и проактивное оформление всех мер поддержки через портал «Госуслуги» и МФЦ.

    В прошлом году был запущен сервис выдачи справок об участии в спецоперации в электронном формате, что позволило ускорить получение социальной поддержки. По словам Белоусова, за прошедший период этим сервисом воспользовались более 3 млн человек, а уже к маю 2025 года началась работа по проактивному предоставлению льгот для всех категорий нуждающихся. Гражданам теперь достаточно посетить «Госуслуги» или ближайший МФЦ без необходимости предоставлять бумажные документы.

    Статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева подчеркнула, что цифровая система работает стабильно и с мая позволила выдать уже больше 600 тыс. справок только через «Госуслуги».

    В завершение совещания глава Минобороны дал поручение разработать рейтинг регионов по объему предоставляемых мер поддержки и эффективности информирования граждан через цифровые сервисы и местные МФЦ.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов докладывал президенту Владимиру Путину, что участники спецоперации обеспечены всеми необходимыми мерами поддержки.

    21 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время их попыток вырваться из Купянска

    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники при попытках ВСУ вырваться из Купянска, сообщили в российских силовых структурах.

    «Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до 3 тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что ради удержания Купянска ВСУ стянули до 20 тыс. солдат в город, «выдергивая разрозненные подразделения со всей линии фронта».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Военный эксперт Андрей Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска. При этом в МИД России заявили о достаточной доказательной базе зверств ВСУ в Купянске.

    20 ноября 2025, 06:41 • Новости дня
    «Ланцеты» уничтожили более 500 танков ВСУ
    «Ланцеты» уничтожили более 500 танков ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Барражирующие боеприпасы разведывательно-ударного комплекса «Ланцет» уничтожили более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО: Abrams, Leopard 2, Challenger 2. Об этом сообщили в компании-разработчике ZALA в преддверии международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    Более 500 украинских танков, включая свыше 60 боевых машин стран НАТО – Abrams, Leopard 2 и Challenger 2 – были уничтожены барражирующими боеприпасами комплекса «Ланцет» с начала спецоперации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании-разработчика ZALA.

    В компании уточнили: «По данным из открытых источников, за период проведения СВО нашими изделиями было поражено более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО: американские Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, стоимость которых исчисляется миллионами долларов». Также на счету операторов «Ланцетов» более 260 американских гаубиц M777, свыше 100 самоходных гаубиц M109 и больше 60 польских установок AHS Krab. Семейство «Ланцет» смогло вывести из строя сотни единиц другой техники, включая американские БМП Bradley и РСЗО HIMARS, которые противник применяет скрытно.

    По оценкам экспертов, общая стоимость техники ВСУ, уничтоженной комплексами «Ланцет», может достигать от 4 млрд до 12 млрд долларов. Согласно анализу портала Lostarmour, с начала СВО при помощи «Ланцетов» поражено примерно 4000 единиц техники и вооружений украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт презентовал обновленный беспилотный комплекс «Ланцет-Э». Компания ZALA представила пусковую установку для барражирующих боеприпасов «Ланцет-Э». Беспилотники «Ланцет» применялись для уничтожения украинских катеров.

    19 ноября 2025, 14:56 • Новости дня
    Озвучены планируемые расходы Германии на покупку танков и БТР

    Handelsblatt сообщила о планах ФРГ потратить 60 млрд евро на бронетехнику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия в следующие 10 лет может потратить свыше 60 млрд евро на танки и бронетранспортеры, сообщила газета Handelsblatt.

    Германия в ближайшие десять лет может потратить свыше 60 млрд евро на танки и бронетранспортеры, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt. Проект бюджета на 2026 год предусматривает такие расходы на «бронированные платформы», но окончательное решение о деталях закупок еще не принято.

    По информации издания, пока не ясно, будут ли средства направлены на гусеничные танки, например, Leopard, или же на колесные бронемашины. В феврале министерство обороны ФРГ дало концерну KNDS разрешение начать разработку нового танка Leopard 3. Бундесвер также рассматривает возможность приобретения колесных бронемашин.

    Как отмечает Handelsblatt, оборонный концерн Rheinmetall собирается установить на новый танк пушку калибра 130 мм, которая обладает «на 50% более сильной огневой мощью». Такой калибр может стать стандартом для НАТО, так как пушки калибра 120 мм могут оказаться недостаточными против новых российских танков, включая «Армату».

    19 ноября 2025, 03:50 • Новости дня
    Чемезов: Истребитель Checkmate практически на стадии полета

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшее время начнутся стендовые испытания легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, он «уже практически на стадии полета», заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    «Создание нового самолета требует достаточно большого времени – в среднем от 10 до 15 лет. Прошло-то совсем ничего, так быстро самолеты не рождаются, это дети могут за девять месяцев родиться. У нас уже практически он на стадии полета», – приводит слова Чемезова ТАСС.

    Он подчеркнул, что самолет будет востребован благодаря низкой стоимости, однодвигательной схеме и достаточному оснащению вооружением как для борьбы с воздушными, так и с наземными целями.

    В свою очередь, начальник летной службы компании «Сухой» Герой России Сергей Богдан в эфире «Первого канала» заявил, что первый полет Су-75 Checkmate, по его мнению, ожидается в начале 2026 года, передает РИА Новости.

    «Самолет уже в цеху, уже дорабатывается, уже есть определенные планы по срокам. Поэтому, с божьей помощью, должно состояться достаточно скоро», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет Checkmate составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Сообщалось, что новый российский легкий истребитель, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow в 2021 году.

    19 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Reuters: США потребовали территориальных уступок Украины и сокращения ВСУ

    Reuters: США требуют от Зеленского территориальных уступок и двукратного сокращения ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти настояли на принятии Киевом рамочного соглашения, которое включает территориальные уступки и сокращение численности украинской армии почти вдвое, пишет агентство Reuters.

    Представители администрации США призвали Владимира Зеленского согласиться на подготовленное Вашингтоном рамочное соглашение по урегулированию украинского кризиса. В документе прописаны требования к Киеву о территориальных уступках, отказе от ряда видов вооружений и значительном сокращении Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Американская сторона, как отмечается в публикации, выразила жесткую позицию, заявив, что Киев «должен принять» предложенные условия. В качестве одной из мер в соглашении указывается сокращение численности ВСУ минимум вдвое.

    Журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X ( заблокирована в России) сообщил, что по новому плану численность военных должна сократиться с 880 до 440 тыс. бойцов. На начало 2025 года Владимир Зеленский называл именно такое количество военнослужащих в украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico указало, что обстоятельства вынудят Владимира Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине.

    Делегация США во главе с министром Сухопутных войск Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев по поручению администрации Дональда Трампа для обсуждения прекращения боевых действий.

    Проект мирного плана между Вашингтоном и Москвой состоит из 28 пунктов и включает гарантии безопасности для Украины и Европы.

    18 ноября 2025, 06:45 • Новости дня
    Производитель сообщил о планах начать сборку БПЛА Supercam за рубежом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ряд зарубежных стран проявляют интерес к возможности передачи технологий и организации крупноузловой сборки российских беспилотных летательных аппаратов линейки Supercam на своей территории, сообщила официальный представитель группы компаний «Беспилотные системы» Екатерина Згировская в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow – 2025.

    Згировская сообщила, что ряд иностранных государств выразили заинтересованность в получении технологий и организации крупноузловой сборки российских беспилотников Supercam на своих территориях, передает ТАСС. Основное внимание зарубежных партнеров привлек флагман Supercam S350, который известен результативным применением в ходе СВО, а также надежностью, устойчивостью к системам радиоэлектронной борьбы и качеством аэроразведки.

     Згировская отметила, что «потенциальные заказчики проявляют интерес к возможностям работы Supercam S350 с артиллерией и реактивными системами залпового огня, а также сопряжению с барражирующими боеприпасами, роль которых в современных военных конфликтах возросла».

     Представитель организации особо подчеркнула, что эффективность беспилотников серия Supercam на линии боевого соприкосновения подтверждается их работой по выявлению и точному определению координат целей, интеграции с системами вооружения и объективному контролю результата. Благодаря комплексной работе с ракетными войсками и артиллерией, цикл подготовки данных для удара значительно ускоряется по сравнению с традиционными методами наземной разведки.

     Дополнительно отмечено, что потенциальных покупателей привлекают простота эксплуатации комплекса, универсальность станции управления, совместимой со всеми аппаратами линейки, а также возможность запуска с автомобиля высокой проходимости, обеспечивающего мобильность и живучесть расчетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые беспилотники Supercam решили представить на форуме в Сколково. Модель Supercam S350М оснастили защитой от FPV-дронов. Первый конвертоплан Supercam презентовали на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.

    18 ноября 2025, 10:25 • Новости дня
    Авиаракету Х-БПЛА впервые представили на Dubai Airshow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авиационная ракета Х-БПЛА вместе с пусковой установкой впервые была официально продемонстрирована на статической экспозиции Dubai Airshow рядом с комплексом «Панцирь СМД-Е».

    Авиационную ракету Х-БПЛА с пусковой установкой впервые представили на Ближнем Востоке на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow, сообщает ТАСС.

    Демонстрация прошла на статической экспозиции выставки, где ракета размещена рядом с российским зенитным ракетным комплексом «Панцирь СМД-Е».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» завершил поставку модернизированных авиационных ракет «Вихрь-1» для Минобороны.

    18 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Ростех представил новый радар для дронов-перехватчиков

    Ростех сообщил о создании радара для дронов-перехватчиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил радиолокационную станцию, способную направлять беспилотные аппараты для кинетического поражения опасных воздушных целей, сообщили в пресс-службе компании.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» завершил создание компактной радиолокационной станции обзора воздушного пространства. Новая система получила мобильное исполнение и оснащена автономными системами питания, позиционирования и ориентации.

    РЛС может работать с различными оптико-тепловизионными средствами, а также предоставлять радиолокационные данные в автоматизированные системы управления. Станция выполняет функции наведения и управления БПЛА-перехватчиками, что позволяет уничтожать потенциально опасные беспилотные летательные аппараты кинетическим способом.

    Как передает ТАСС, в пресс-службе холдинга подчеркнули, что технология существенно увеличивает эффективность противодействия угрозам со стороны дронов, особенно в составе современных комплексов ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее корпорация «Ростех» поставила два многоцелевых истребителя Су-57 пятого поколения иностранному заказчику. Также Ростех разработал новый антидрон для защиты мостов от БПЛА.

    Холдинг «Росэл» запустил серийное производство гиростабилизированных оптико-электронных нагрузок ГОЭН-60 для ударных дронов.

    20 ноября 2025, 14:46 • Новости дня
    Способную пробивать бункеры авиабомбу впервые показали на Dubai Airshow

    Способную пробивать бункеры авиабомбу УПАБ-1500ТВ-Э показали на Dubai Airshow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управляемую планирующую авиационную бомбу УПАБ-1500ТВ-Э, способную уничтожить железобетонные укрытия, впервые презентовали на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

    Управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500ТВ-Э была впервые продемонстрирована на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, передает ТАСС.

    Производитель бомбы входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Данная авиабомба создана на основе предыдущей модели УПАБ-1500Б-Э и получила гораздо более точную систему наведения за счет телекамеры, которая дополняет инерциально-спутниковое управление. Это позволяет значительно повысить эффективность поражения защищенных целей.

    Бомба весит полторы тонны и может применяться с самых современных российских истребителей. Дальность действия вооружения достигает 50 км.

    Новинка способна уничтожать подземные командные пункты, самолеты в железобетонных укрытиях, заводские мощности и стартовые пусковые установки. Совмещение различных средств наведения обеспечивает высокую точность при поражении целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех заявил об уничтожении тяжелых переправ украинских войск с помощью реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

    Переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» удерживает лидерство среди мировых аналогов по своим характеристикам.

    Концерн «Калашников» ранее завершил поставку модернизированных управляемых ракет «Вихрь-1».

    19 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Комплексы «Панцирь» подтвердили эффективность уничтожением ракет ATACMS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» снова показал высокую эффективность при отражении атаки ракет ATACMS, отметили в «Высокоточных комплексах».

    Эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» вновь доказана во время отражения удара ракет ATACMS, передает ТАСС. Об этом сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в состав госкорпорации «Ростех», на полях авиасалона Dubai Airshow 2025.

    В компании заявили, что практическое применение техники вновь подтвердило высокую результативность как комплекса «Панцирь», так и оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

    Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку атаковать город четырьмя американскими ракетами ATACMS.

    Российские военные отразили атаку и нанесли ответный удар ракетами ОТРК «Искандер» по месту запуска.

    Эксперт указал на роль США в атаке ракетами ATACMS по Воронежу.

    18 ноября 2025, 14:39 • Новости дня
    УЗГА: Модернизация БПЛА «Форпост-Р» повысила эффективность аппарата

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обновление конструкции беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р» позволило повысить его эффективность при выполнении задач различного характера, заявила официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская в рамках международной выставки Dubai Airshow 2025.

    По ее словам, модернизация беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р» позволила значительно увеличить его эффективность выполнения различных задач, сообщает ТАСС.

    Згировская рассказала, что обновлённая версия получила современное цельнокомпозитное крыло большего размаха и изменила конструкцию хвостового оперения. Конструкторы перешли с металлического каркаса на композитный кессон, что значительно снизило трудоемкость производства.

    Она подчеркнула: «Благодаря модернизации была расширена номенклатура полезных нагрузок БПЛА «Форпост-Р», при этом летно-технические характеристики сохранились на прежнем уровне». В результате роста аэродинамических показателей увеличилась и масса полезной нагрузки, которую теперь способен брать на борт «Форпост-Р».

    На заводе отмечают первопроходческую роль «Форпоста» в линейке отечественных БПЛА самолетного типа для аэродромного базирования. Комплекс успешно применялся в боевых условиях, оснащался оптическим и радиолокационным оборудованием, а также авиационными средствами поражения. Благодаря проекту министерство обороны России и промышленность получили ключевой опыт в создании и эксплуатации средних беспилотников.

    Экспортная версия, комплекс «Форпост-РЭ», представлена публике в виде макета на российской экспозиции выставки Dubai Airshow 2025, которая проходит в ОАЭ с 17 по 21 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уральский завод гражданской авиации анонсировал участие учебного самолета УТС-800 и БПЛА «Форпост-РЭ» на выставке Dubai Airshow.

    Ранее катапульта учебного самолета УТС-800 прошла успешные испытания.

    Самолет УТС-800 и беспилотник «Форпост» привлекли внимание посетителей выставки IDEX-2025 в Абу-Даби.

    20 ноября 2025, 23:23 • Новости дня
    Путину доложили об освобождении Петропавловки в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий группировкой войск «Запад» командующий группировкой Сергей Кузовлев доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину об освобождении населенного пункта Петропавловка в Харьковской области.

    «В настоящее время соединения и части дивизии во взаимодействии с 47-й дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой», – доложил Кузовлев.

    Он добавил, что противник неоднократно пытался деблокировать окруженную группировку, восстановить переправы через реку Оскол и вырваться из кольца окружения.

    «Все контратаки отбиты, прорыва украинских формирований из окружения не допущено», – рапортовал командующий.

    Напомним, 20 ноября президент Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. Герасимов также сообщил, что ВС России освободили 75% Красноармейска. Командующий группировкой «Запад» ВС России доложил, что освобожден Ямполь на Краснолиманском направлении.

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством.

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о так называемом досье Эпштейна, теперь оно должно быть опубликовано в течение 30 дней. Это произойдет не по доброй воле хозяина Белого дома: его вынудили так поступить. Хуже того, теперь он рискует досрочно лишиться власти. Что пытался скрыть Дональд Трамп? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

