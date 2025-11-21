Иностранцев заинтересовал боевой опыт беспилотников Supercam

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, потенциальных зарубежных покупателей особенно привлекает реальный боевой опыт применения беспилотников Supercam, а также их способность осуществлять воздушную разведку даже в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС. Згировская подчеркнула: «Первое, что привлекает потенциальных зарубежных клиентов, – это главное конкурентное преимущество – реальный боевой опыт комплексов Supercam и способность проводить воздушную разведку в условиях радиоэлектронной борьбы». Также зарубежные делегации интересует возможность интеграции систем Supercam в их собственные военные программные комплексы.

Згировская отметила, что представители страны Ближнего Востока, Африки, а также Юго-Восточной Азии проявили живой интерес к российской продукции на выставке Dubai Airshow 2025. Не только восточные и африканские военные делегации, но и американские военные посетили российский павильон, чтобы ознакомиться с последними разработками в области беспилотных летательных аппаратов.

Внимание представителей СМИ различных стран также сконцентрировалось на новейшей модели Supercam S180. По словам Згировской, этот аппарат стал героем множества публикаций и телевизионных сюжетов. Участниками выставки также стали президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян, вице-премьер России Денис Мантуров и другие высокопоставленные лица.

В рамках экспозиции ГК «Беспилотные системы» были показаны усовершенствованные модели – Supercam S350, БПЛА вертикального взлета и посадки Supercam SX350, высокоскоростной разведчик Supercam S180, а также компактный коптер Supercam X4. Все эти беспилотники уже доказали свою эффективность как на российском рынке, так и за рубежом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания-производитель объявила о планах начать сборку беспилотников Supercam за пределами России. Беспилотники Supercam презентовали на форуме в Сколково. Модель Supercam S350М оснастили системой защиты от атак FPV-дронов.