Supercam S350М оснастили защитой от FPV-дронов

Беспилотник Supercam S350М получил систему для подавления FPV-дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский беспилотник Supercam S350М, представленный на международной выставке вооружений IDEX-2025 в Абу-Даби, был оснащен системой, направленной на обнаружение и подавление атак FPV-дронов, передает ТАСС.

По словам представителя группы компаний «Беспилотные системы», эта технология не только защищает разведывательные аппараты от атак, но и может применяться в гражданских целях, таких как поисково-спасательные операции.

Система, установленная на Supercam S350М, обладает способностью оперативно обнаруживать станции радиоэлектронной борьбы и другие источники излучения, принимая решения об их нейтрализации или уничтожении. На выставке отметили, что это решение успешно прошло апробацию в зоне специальной военной операции.

Беспилотник Supercam SX350, также представленный на выставке, увеличил свое полетное время на 50%, что делает его лидером в классе легких конвертопланов массой до 16 кг. Этот аппарат, благодаря отсутствию стартовых перегрузок, может выполнять широкий спектр задач, от видеомониторинга до лазерного сканирования. Помимо этого, он способен определять критические дефекты электросетевых объектов, что значительно ускоряет процессы их диагностики.

Как сообщается, внедрение Supercam SX350, оснащенного лабораторией беспилотной диагностики, позволяет увеличивать обследуемый участок электросетей до 100 км в день, что в 20 раз превышает возможности традиционных методов диагностики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, впервые продемонстрировали беспилотник Supercam S350 в Саудовской Аравии, который способен эффективно выполнять фото- и видеосъемку на высотах от 150 метров до 5 км. Беспилотник Supercam S350M сделали устойчивее к средствам радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины. Первая презентация конвертоплана Supercam прошла на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году.