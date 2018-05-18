Презентация конвертоплана Supercam пройдет на ПМЭФ-2018

Группа компаний «Беспилотные системы» впервые представит новинку – конвертоплан Supercam SX350, сочетающий характеристики беспилотника и квадрокоптера, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках объединенной экспозиции Удмуртии, сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

«Мы планируем, что Supercam SX350 окажется в производстве в середине года, после того, как завершатся наши внутренние тесты и модель будет доработана. На данную новинку уже есть потенциальные заказчики», – передает ТАСС слова коммерческого директора ГК «Беспилотные системы» Александра Ушомирского.

На предприятии рассказали, что Supercam SX350 сочетает в себе характеристики БПЛА самолетного типа и квадрокоптера, то есть способность совершать вертикальный взлет и летную производительность.

По словам Ушомирского, в мире есть аналоги и компоновки данного БПЛА, но «реальной эксплуатации подобной модели и заказов еще ни у кого не было».